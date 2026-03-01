陈家乐获卫诗雅宣布争影帝：感动升华 张继聪呼吁「让下新人」 送囝囝到澳洲留学喊到一泡眼泪

张继聪、陈家乐、陈国邦及马思惠今日（1日）到铜锣湾宣传新戏《冲锋：火拼》，众人更在街头派爆谷及跟大家玩估爆谷味道游戏。张继聪与陈家乐在戏中分别饰演对立的贼和警察，而且更有私怨，做贼的张继聪亦会复仇，对于两人同获提名金像奖「最佳男主角」，名副其实由戏内斗到戏外，张继聪表示是大家双赢，因他觉得入围已成功。

陈家乐希望与太太行红地毡

陈家乐对于能入围亦表示感动，因自己已入行约18、19年，才第一次获提名，自己也很感动，亦要感谢一直以来去培育他、帮助过他的导演及行业里的朋友：「因为呢个提名系行业畀我嘅一个肯定，所以个感动系之前我从来未试过有。」对于好友卫诗雅宣布提名名单时亦都感动到喊，家乐指她将那份感动升华了很多，更自爆曾讲笑地要求对方，无论提名有没有自己都好，可扮嘢读一下自己的名字，令他过瘾下：「点知我一见到佢拆封信，个表情…咁好戏嘅你，到底你系做紧戏定真系感动？跟住见到佢越嚟越激动，本来我好平静，就突然间有一种『有机会』嘅感觉，令到我好紧张，我谂佢真系好感动，因为我哋入行后一齐经历咗大大小小嘅事，佢好戥我开心。」至于陈太连诗雅，家乐就指她更激动，疯狂大叫，但自己则尽量保持低调。问到时是否会带太太一起去行红地毡，家乐表示希望，不过对方在4月中要去外地工作，希望夹到时间。

陈家乐被妈妈感动

张继聪透露届时老婆谢安琪也一定会陪他去，就算喊和嬲也需要她陪住自己。至于对争影帝是否有信心？张继聪坦言已尽力做，但各人也会有自己的喜好，所以入围已经是好大的肯定，而另外的对手是古天乐和梁家辉，他们本来已是影帝，至于是否要叫他们让奖？他说：「你应该叫有票投嘅人讲让下我哋啲新人，但我自己起码觉得行红地毡地𠮶阵起码我会抬起头。」家乐则谓不理胜负，得到大家的认同已是最大的鼓励，不会去想输赢，只能够交给个天去决定：「最重要好似阿聪所讲，对得住自己演嘅角色。（妈咪帮你放天灯！）哈哈，系呀，我最后一刻先同佢讲我入咗围，佢话知，跟住就send咗张相（天灯）俾我，𠮶下搞到我真系忍唔住（爆喊）。」

张继聪怕囝囝落地生根

张继聪儿子张瞻到澳洲留学，身为爸爸的他日前在网上分享感受，表示感觉似失恋，他坦言现在仍在失恋中，需要点时间，幸好现在科技发达可以经常沟通，如经过今次家人的关系更紧密，因为儿子以前不会回复讯息，现在就是秒覆，自己虽然不舍，但对儿子有新的生活也感开心，唯一惊的就是儿子之后会落地生根，同样也是爸爸的家乐即表示不想知道，张继聪就继续解释身为爸爸的感受，更笑指女儿若长大后也要去外国读书，自己会跟埋去，甚至乎是移民。张继聪又自爆与儿子离别当日自己和老婆也有喊：「我同老婆讲我鼻敏感要攞纸巾，去到候机室都冇食嘢，去厕所洗吓面，个空姐问我食乜我都一泡眼泪，唔知佢睇唔睇到，但而家睇返啲片都触动。」问到家乐现在是否要先取经？他表示现在不想去想，因女儿现在不黐自己，又或者不让自己抱的时候感觉也不好。至于张继聪则笑言现在很容易喊，拍喊戏随时可找他。