富贵视后75岁「忘年恋」旧爱罕谈两段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考虑人工受孕

「香港漫画教父」黄玉郎3月底便迎来76岁生日，其感情生活的精彩程度，绝不亚于其笔下的江湖漫画。近日黄玉郎在YouTube频道的访问中，罕有提及感情事，从前妻、女友，谈到现任太太与幼子，引起网民好奇。

黄玉郎「忘年恋」轰动

黄玉郎的感情路上，最为人津津乐道的是，在1988年曾与当时年仅16岁的黎姿谱出「忘年恋」，不过有传二人相恋两年便分手。而黄玉郎的两段婚姻同样精彩，早在1971年与同为漫画家的马梦妮结婚，育有两子一女，但二人两合两离。

相关阅读：黎姿富豪旧爱让6岁儿燃点烟花 连珠炮发急冲妈妈险酿意外 父子合放「火箭炮」30秒险象环生

黄玉郎表示：「第一个老婆我哋离婚，过一年之后呢，觉得离婚唔系几好，又再复婚。又三年之后呢，又再离过。」最终以离婚收场。黄玉郎之后曾与丽的女艺人倪诗蓓拍拖，二人有一名患有自闭症的儿子，虽然曾传婚讯却没有注册，最终在2004年分手。

黄玉郎备孕曾检查

黄玉郎直到晚年遇上现任太太Cass Fong，对方比黄玉郎年轻37载，于2019年结婚，更在黄玉郎70岁高龄时，再做人父。黄玉郎提到二人婚后曾为生儿育女一事奔波，甚至到医院检查，证实自己的状态仍然好活跃，但当时曾考虑以人工受孕方式添丁，并已向医生查询试管婴儿的相关事宜，却因为打算到台湾进行要而在当地逗留一个月，而令行程延误，没想到正准备接受疗程之际，却意外发现成功自然怀孕，迎来了幼子。

黄玉郎有子万事足

黄玉郎谈及现时的家庭生活，脸上洋溢著幸福的笑容，对于维系夫妻感情的秘诀，黄玉郎将功劳全归于太太：「我太太好好，好迁就我，佢好似我fans咁，觉得老公讲乜都啱。」黄玉郎又指自己有个幸福家庭：「我而家收工个仔喺屋企等我，我梗系返屋企啦。」又笑指儿子的顽皮基因遗传自他：「佢似足我咁百厌呀！简直青出于蓝。」

相关阅读：75岁黎姿旧爱凌晨护爱妻急求医 老婆颜值惊人面容痛苦惹人怜 丈夫一举动证有心有力