王一博传秘恋富家千金 网传对话涉圈中人惹争议 不满遭抹黑怒告网民

内地一线男星王一博近日传出疑与富家千金綦美合秘恋，网上更流传被指是二人私密对话纪录，当中涉及内容更牵扯多名娱乐圈的艺人，事件引发不少网民质疑王一博的私下言行，话题一度登上热搜。王一博今日（1日）与经理人公司乐华娱乐向网民提告。

肖战程潇蔡徐坤被批评

网上流传疑为王一博的内容，除称王一博与綦美合关系暧昧外，对话纪录内容提到其他艺人的外型及穿搭，当中涉及嘲讽言论，包括吐槽关晓彤配不上名牌打扮，蔡徐坤、程潇的穿搭老土，同期走红的肖战亦被批评。

王一博的所属经理人公司乐华娱乐于2月28日曾发声明，严正否认所有指控：「我司强烈谴责恶意捏造、诽谤艺人，严重破坏网路环境的违法行为，并将严肃追究涉事主体的法律责任，绝不安宁！」

王一博透过律师维权

乐华娱乐今日再转发律师事务所的「星权案件简讯」，针对网上多名网络用户传播王一博的严重不实信息，意在抹黑与诋毁王一博，涉嫌严重侵犯王一博的名誉权。受托律师全面取证网络中涉嫌侮辱、诽谤王一博先生的内容后，于2026年3月1日将数名微博用户起诉至法院，现已完成立案资料（身分资讯揭露阶段）的递交工作，并进一步诉讼追责，要求被告向王一博承担公开赔礼道歉、赔偿精神损害抚慰金等侵权法律责任。

王一博现春晚收视第一

王一博早于2014年以男团UNIQ成员在中韩两地出道，之后回到内地发展，凭《陈情令》爆红，坐稳一线男星行列。王一博同时是歌手及职业赛车手，今年2月在央视春晚上曾与郭富城同台演出，收视飙升到38.35%，成为全晚最高点。

