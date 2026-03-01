侧田现身《唱钱》挑战AI唱功翻红 重温与曹格动武、脱发、避走内地争议 曾自爆下体长度？

千禧年代实力派唱作人侧田一度在幕前消失多时，直到近年才间中现身开骚，以歌会知音。近日TVB节目明星版《唱钱》，吸引多位圈中人成为挑战者，连侧田也想捧走3万元现金奖，在节目中挑战自己的经典歌《命硬》，引起网民热议。

侧田如失败零借口

侧田在昨晚（28日）的节目中五度挑战歌曲，包括《天才与白痴》、《祝君好》、《风继续吹》、《数字人生》及自己作品《命硬》。侧田笑言为挑战AI实测系统，钻研出「机械式唱腔」、「假音」过关，当得悉要挑战自己经典歌《命硬》时，还豪言：「如果我衰呢首，我真系退休喇可以」，又又称歌曲是自己创作因此没有失败借口：「我写呢首歌嘅时候我仲未入行，所以好多火呢首歌。」

侧田挑战被誉为魔王级的林子祥金曲《数字人生》时，技惊四座，更一度唱到要除衫，又试过闭眼狂飙歌词，实力震撼全场。最终侧田在1分56秒的《数字人生》，成功以综合94.1%的高分过关，拍子准确度更高达98.1%。侧田最后为家庭观众争取30,000港元现金奖。

侧田实力有目共睹

不少网民于节目后在网上讨论，直言「乐坛欠他一个交代」，网民大赞侧田有实力，又希望他可以开属：「侧田这一集《唱钱》是最好睇的」、「侧田唱歌冇难度！他是有料的人」、「呢啲咪叫唱功啰，乜嘢真音假音乜嘢音都用晒出嚟，呢集完全系教学版，真系好正呀」、「好正！几时开演唱会？」等。

49岁原名罗定伟的侧田（Justin）在美国出世，两岁时随家人回港，中学时再返美国完成大学课程，曾在Yahoo做网页设计员。侧田出身自音乐世家，三叔为香港著名的编曲、监制及爵士乐钢琴手罗尚正（Ted Lo），经三叔罗尚正介绍认识雷颂德，开始参与幕后创作歌曲工作，为陈慧琳、卫兰的专辑担任唱片监制。

侧田曾传恋林苑

侧田其后获「金牌经理人」黄柏高赏识，从幕后走到幕前，2005年出道便火速走红，横扫各大颁奖礼的新人奖，并在翌年于红馆举行个人演唱会。但侧田自成为歌手一直戴帽示人，却在2006年初被杂志拍下脱帽的光头照，见到侧田头发稀疏，出现「地中海」及「M字额」，加上当时的新晋女歌手林苑更身处侧田寓所，事件引起轩然大波。

侧田与曹格街头争执动武

侧田于2009年又曾与同为歌手的好友曹格在街头发生争执：被发现在中环的酒吧消遣时，曹格与人起冲突继而动武，侧田在旁劝交，二人其后登上的士，曹格突然落车，挥舞锋利路牌图施袭，侧田疑被踢中下体受伤。侧田自2011年在红馆举行第三次演唱会后，便暂别香港乐坛，移居内地发展。此外，侧田曾与郭伟亮（Eric Kwok）、刘浩龙在YouTube频道互诉心事，侧田两杯落肚后，露出好色本性，自爆下体长度不长：「其实我就X细X袋大。」被人讲足多年。

