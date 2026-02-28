姜涛荣幸与林峰合照爆曾剪对方发型 向Stanley自荐做花仔 听七师傅建议今年唔揸车

姜涛今日（28日）到圆方出席首张个人专辑《COMPOSITION》签唱会，吸引过千姜糖（粉丝暱称）带著应援物到场支持，场面墟冚。

姜涛与姜糖大玩游戏

姜涛出场即跳唱歌曲《LAVA》，他唱完后叫姜糖下次不要早几日在排队，路过支持下就可以，又提到今次大碟的概念是有两个封面，其中一个有世外桃源的感觉，碟内也有很多自己的故事，也代表他想尝试很多不同曲风，今次包装特意用圆形设计，代表人生有很多不同循环。而稍后举行伦敦巡回演唱会的他希望顺利举行，现在正积极排练和筹备中。姜涛又跟姜糖玩估歌名游戏、及教他们跳舞，之后又跟他们一起摆心心甫士影合照，但摆可爱甫士时就略显尴尬。而姜涛之后唱《你要倔强》，唱完后他笑笑口自嘲忘词。

姜涛帮朋友花市运桔

姜涛受访时表示新年因想留在家中Hea，所以跟妈妈吃饭和去朋友家中拜年，虽然有小赌怡情，但最后输钱。提到他化身「姜市民」去行花市，姜涛表示这是入行后第二次去，当日也是朋友突然问去不去，自己也以为在凌晨没那么多人，又指当日行了一个多小时，虽然有人认出，但大家也很好：「开头都惊会乱，我啲朋友都隐藏我隐藏得几好，少部份人先发现到我。（有冇人揾你合照？）冇㖞好似，我全程都耷低头。」而他又指捧著的那盆桔是朋友，见到几靓，所以拿来影相，自己去花市没有收获，不过朋友就请他食烧卖鱼蛋，他笑指鱼蛋烧卖和水加起来要$80很贵，问到是否有兴趣摆档？他说：「睇吓公司俾唔俾，几得意，好多青春气息！」

姜涛唔够胆开口叫林峰合作

姜涛早前冧庄做周年晚宴嘉宾，当中更遇上林峰，两人的合照更被网民指是「两代男神同框」，姜涛说：「佢系男神，我系男仔」，又指好荣幸可以跟对方合照，自己也特意去看他彩排，更自爆细个去发型屋时要剪当时对方的发型，又表示好喜欢林峰在《溏心风暴》中饰演的「管家仔」，笑指当年对方要跟黄宗泽争女仔，自己也站在林峰这一边。至于是否有跟林峰表示想合作？姜涛说：「冇呢个胆量，净系托公司问可唔可以影张相，（有冇机会倾偈？）冇，净系喺厕所见到佢。」

姜涛未留意吴费曼与自己撞样

对于队友邱士缙表示结婚不会找他做伴郎，姜涛酸溜溜表示：「伴郞唔系我呀嘛，几好呀，祝佢幸福，谂吓嚟唔嚟！（佢话揾啲做到嘢嘅人做兄弟！）佢唔了解我！（你系咪唔饮得？）都系嘅，老实讲，我一路都未做过呢啲好需要take care人嘅嘢或伴郎，所以我觉得呢个选择正确，我坐喺度睇住佢幸福。」又笑指自己到时可尝试扮花仔。对于有网民指吴镇宇儿子吴费曼与姜涛撞样，他听到也觉得十分惊讶，不过自己不知道对方什么样貌，之后会上网看一下，希望对方不要介意。

姜涛透露今年不会拍剧

另外，问到续约方面，姜涛表示完全没有倾，亦没有理会，自己亦有同公司讲这不是急切的事，提到七师傅建议他不要转公司，姜涛笑言到时候找七师傅一起倾，又谓只知七师傅叫他不要揸车，又因不只对方一个人讲，自己也有机会因此而不揸车，所以就算座驾整好也唔知点算，可能会摆喺度。姜涛《黑月》MV女主角魏蒨妤近日拍摄Netflix 《柏捷顿家族：名门韵事》，他坦言跟对方不熟，但也恭喜，更指「劲呀！」，问几时轮到他？姜涛说：「点会轮到我，我演戏唔系咁叻，我专注返喺自己唱歌方面，（今年会拍剧？）应该唔会，因为有巡回，之后又有MIRROR演唱会，所以应该冇乜时间。」提到巡回，姜涛表示现准备得如火如荼，也开始排舞，又透露到时会唱不同的歌，提到开香港演唱会时演唱会某些部份需要改动，问他到时会否原装放在巡回中？他笑指没有那么多预算，又因为巡回的舞台没那么大，所以应该没有香港般劲，而他也坦言新年食肥咗，所以巡回前要积极减肥：「冇食糕，但食咗邪恶嘅嘢，我会减肥！（肥咗几多？）我冇磅，但啲人一睇就知。」