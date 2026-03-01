「失婚女歌手」另类育儿方法颠覆人生 自认纵仔豪食辽参花胶蒸石斑做午餐 与前夫结婚只为方便拍拖

创作歌手「小明」方皓玟（Charmaine），向来以个性独特见称。近日她接受YouTube频道「巴打围炉」访问，在节目上，方皓玟罕有地大谈自己由细到大的反叛基因、与别不同的育儿心得，以及对婚姻的独特见解，更惊爆当年结婚只为方便拍拖！

方皓玟从小到大都离经叛道

自言「唔正常」的方皓玟从小到大都离经叛道：「我觉得我系跳线啰。同埋其实个人系有啲唔正常啰。」她透露自己三岁时已独自从七楼跑到公园玩「反千」，中学时期更因「沉闷」而转了五间学校，笑称「每读一年就转一间」。最夸张的是，方皓玟小学时逼不同班的同学向她鞠躬，要有很尊重的感觉。

相关阅读：失婚女星享特权名店内庆生？ 巨型LV箱当枱摆生日蛋糕极具奢华感

方皓玟反叛归咎于母亲的基因

对于自己的反叛，方皓玟归咎于母亲的基因：「我屋企系冇惩罚嘅，如果要惩罚嘅，我都要惩罚佢哋啰，因为佢哋都唔好正常。我阿妈个基因都唔系好啦，17岁就偷桃，18岁就生咗我。」她庆幸妈妈给予她极大的自由度，从不阻止她做想做的事：「呢种自由系令到我往后成个人嘅性格啊，做嘅嘢啊，写嘅歌啊，都系一种自己嘅个性。我而家俾返我个仔嘅自由都系相对。即系都唔理佢，由得佢自由发挥，唔使读书。千祈，千祈唔好特别好叻，中中庸庸，之后但好醒目地知道自己钟意啲咩，good，同埋好识得追女仔，掂。即系最好有个女仔照顾佢，咁我唔使照顾佢，very good。」

方皓玟称儿子是很蛊惑的𡃁仔

方皓玟在2021年宣布与日籍老公安田慎悟离婚，独力抚养儿子安田龙加，重提这段婚姻，方皓玟说：「因为𠮶时我同佢拍拖，佢又冇工开，攞唔到visa。咁我方便拍拖咪去结婚，攞个visa可以拍下拖咁嘛，对于我嚟讲，结婚唔系等于终身伴侣，只不过一张签咗名嘅纸，所以我觉得系一件无聊嘅事。」儿子安田龙加在方皓玟的眼中是一个很蛊惑的𡃁仔：「即系喺我心目中我觉得佢系一个老灵魂，佢聪明过我，我要同佢斗智斗力，我其实每日都好攰。佢会同我讲𠮶啲偈，好似李小龙𠮶啲 be water 嘅嘢东西。我真系觉得佢好恐怖，同埋佢最钟意食嘅嘢， 试过喺幼稚园嘅时候接佢放学，佢𠮶阵得三岁，佢落校巴，第一时间同我讲话好肚啊妈咪。我话系啊。咁食嘢啰。好啊，佢话要食蒸石斑同烧乳鸽，麦当劳喺佢心目中系劣食，佢要食花胶、辽参，之后乳鸽、蒸石斑、炒蟹、辣酒花螺，呢啲就系佢最钟意食嘅嘢。」

相关阅读：方皓玟为内地女游客爆粗轰的士司机 出手代缴付车资：揾食唔系大X晒！

方皓玟与儿子斗智斗力

方皓玟续说：「试过有一次呢，去𠮶啲餐厅，酒楼𠮶度呢，睇到个六百八十几蚊嘅餐呢，队过嚟话想食呢个餐，咁之后我喺度谂系贵，但你自己都冇咩食过呢啲嘢，佢想食，不如畀佢试下食，睇下佢系咪真系想食? 真系嗌又畀佢食。咁之后嚟到之后佢话唔食。佢话𠮶条辽参冇刺嘅，滑捋捋一条嘢，佢同个纸牌唔一样。其实我觉得佢呢个人太醒目，太蛊惑，所以我日日都要谂好多招数去斗智斗力。」方皓玟还说：「佢成日收埋啲功课，又唔还图书，又成日打电话畀俾我课金，净系Pokémon card都爆咗万几两万蚊，我去到一个位系觉得揾佢嚟揾自己笨。我纵佢系梗嘅，因为我觉得我阿妈都系咁。佢当时将最好嘅俾我，呢个系我做人父母，觉得你有啲咩你就俾咩佢，同埋我觉得纵有个定义嘅，你睇下你教得佢醒唔醒目， 将来佢会变咗一个要求高嘅人，眼界高嘅人，要过呢啲生活，我会去追呢啲生活，就睇下你点train佢。」方皓玟还说儿子一点都proud of 妈咪是一个歌手：「我问过佢你想唔想唱歌？好似妈咪咁样。我畀你学跳舞？佢话佢唔想做呢样嘢，净系想喺屋企凉冷气同打机。不过我最后都逼咗佢去学游水，佢都好proud of自己游水都几劲。同埋画画都拎好多奖，其实我哋之间系冇𠮶啲BB话，系平起平坐嘅讲嘢。」