订阅男友｜Jisoo@BLACKPINK与徐仁国Netflix新剧组「欢喜冤家」 剧情懒人包、角色简介、五大看点

订阅男友｜《订阅男友》为韩国天团 BLACKPINK 成员 Jisoo 与演员徐仁国领衔主演的浪漫喜剧。作为一部结合虚拟与现实的爱情故事，该剧自开播以来便话题不断。下文为您精心整理了《订阅男友》的剧情懒人包，即睇分集剧情、角色介绍及必看亮点！

剧情大纲

主要角色简介

每集剧情

五大必看亮点

故事讲述一名被工作压力压得喘不过气的网漫制作人徐未来（Jisoo 饰），偶然获得一款名为「虚拟恋爱订购服务」的设备。透过这款装置，她在虚拟世界中与多位近乎完美的男神展开浪漫恋爱，借此短暂逃离疲惫的现实生活，并重新唤醒了她沉睡已久的恋爱细胞。

Jisoo 饰 徐未来

徐未来是一位单身的网络漫画制作人。在一次偶然的机会下，她获得了「月刊男友」的体验设备，从而进入虚拟世界，与多位非现实般完美的男性角色展开恋爱。

Jisoo饰演徐未来。

徐仁国 饰 朴庆南

朴庆南是徐未来在职场上的同事，被她视为「头号敌人」。尽管二人在工作上经常针锋相对，朴庆南却是公司内部公认的「工作能手」，能力备受肯定。

徐仁国饰演朴庆南。

在第一集中，身为网漫编辑的徐未来，不仅在职场上持续与同事朴庆南「争锋相对」，更在好友的婚礼筹备中，忆起与前男友的旧日时光，并坚称自己暂不想恋爱。其后，她受邀参与一个虚拟恋爱装置《订阅男友》的测评。进入幻境后，徐未来发现自己能在海底自由呼吸，并在那里拯救了溺水的首位约会对象——崔时宇。

1. Jisoo、徐仁国的甜蜜互动

在《订阅男友》的首尔记者会上，Jisoo 与徐仁国不仅在台上大方牵手、摆出心形手势，展现十足默契，徐仁国更大赞 Jisoo 可爱又幽默。导演金政植更透露，徐仁国在没有自己戏份时也会到场为 Jisoo 打气，被封为「暖男前辈」。

Jisoo和徐仁国在台上手牵手，十分甜蜜！

2. Jisoo演技获赞显著进步

Jisoo 过往曾出演《雪降花》等多部作品，但演技未能完全获得观众肯定。此次她坦言角色形象与自己十分贴合，并为了演好角色，不断与导演沟通改善。导演金政植亦对 Jisoo 的努力表示肯定，称赞她能自然地转换各种情绪，并强调「努力最终战胜天赋」。

Jisoo指为角色下苦功！

3. 豪华的「虚拟男友」客串名单

本剧除了 Jisoo 与徐仁国外，「虚拟男友清单」的客串阵容亦是星光熠熠，包括《S LINE》的李洙赫、《卧底高中》的徐康俊、《还魂》的李宰旭，以及饶舌歌手兼制作人朴载范（Jay Park）等多位男神，为观众带来一场视觉盛宴。

多位男神与Jisoo「谈恋爱」。

4.《酒鬼都市女人们》导演执导

《订阅男友》由曾执导《酒鬼都市女人们》、《大力女子姜南顺》等多套热门韩剧的导演金政植打造。这也是他继2024年由申敏儿及金永大主演的《因为不想吃亏》后，时隔2年的又一力作，品质值得期待。

（左起）Jisoo、导演金政植以及徐仁国合照。

5. Jisoo 上演「芭比换装秀」

Jisoo 在记者会上透露，剧中造型多达250套，让她高呼过瘾，仿佛将演戏变成一场时装秀。观众可以期待在剧中一睹「百变 Jisoo」的风采，欣赏她在不同场景下的精致造型。

Jisoo共有250套造型！

