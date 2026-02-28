昔日三级片女星健康响警号？ 暴瘦如纸皮上围继续澎湃 传曾拜狐仙迷倒无数影迷

现年59岁的叶子楣，凭1990年的三级电影《聊斋艳谭》成名，之后拍过多出经典艳情电影，包括《玉蒲团之偷情宝鉴》、《聊斋艳谭续集五通神》，至今仍是观众的集体回忆。近日有网民分享在商场遇上叶子楣，并拍下她的靓相，网民纷纷惊讶她骨瘦如柴，但上围却仍旧坚挺澎湃，完全违反自然定律，让网民啧啧称奇。

叶子楣暴瘦仍深具魅力

近日叶子楣半年的影片翻HIT，片中她在一个商场被途人野生捕获，衣著打扮相当抢眼。她将头发染成金橙色，身穿一件白色无袖、带有中式钮扣的贴身上衣，突显了她傲人的上围，下半身配搭一条萤光绿色的迷你短裙，见到粉丝亦有大方打招呼，但叶子楣的身形明显消瘦许多，尤其手臂和腰部都十分纤细，与她依然丰满的上围形成强烈对比，引起了网上热议。

叶子楣否认曾拜狐仙

叶子楣在《聊斋艳谭续集五通神》中饰演「狐仙」，当时曾传出她因拜狐仙成为一代性感偶像，叶子楣曾在梁思浩的节目《直播灵接触》，否认了传问，她表示「冇拜，连拜狐仙呢样嘢都系今日先听到。」据知叶子楣90年代走红时，香港还未有狐仙堂，只是网民因叶子楣的电影角色穿凿附会，才有这个美丽误会。

叶子楣复出后身形仍受注目

叶子楣复出后身形仍受注目，她曾被问及淡出多年能否继续维持22吋腰和40kg体重时，叶子楣表示「40kg？冇咁夸张，但因为我腰幼，比例上（夸张），同我背脊好瘦冇乜肉，所以咁量唔公平，我条腰以前得21吋，上围当然系是36。」叶子楣坦言自己喜欢做运动，加上饮食习惯清淡，烹调时很少使用调味料，她又提及从婴儿时期就不喜欢吃肉，只喜欢吃海鲜，自小便能保持绝佳的体态！

