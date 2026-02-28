Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

49岁简慕华婚后移民加拿大近况曝光 美貌更胜从前 曾传恋金牌监制成御用演员

影视圈
更新时间：11:00 2026-02-28 HKT
发布时间：11:00 2026-02-28 HKT

现年49岁的简慕华，于千禧年参选港姐入行，拍过不少脍炙人口的剧集，包括《金枝欲孽贰》、《火舞黄沙》、《心战》等，至2017年离巢，同年跟圈外男友结婚并随夫移居加拿大，过上幸福少奶奶生活。近日她分享近照，网民大赞素颜的她皮肤仍旧白滑，甚至滑过她正在吃的软雪糕，又纷纷表示美满婚姻确是保养美颜的最佳良药。

简慕华驻颜有术肌肤白滑

简慕华于2017年结婚，随即跟丈夫移居加拿大生活，闲时夫妻二人与朋友打匹克球，年青时固然是大美人的她，驻颜有术，现时她虽然即将「入五」，外貌仍然廿年如一日，尤其是白滑肌肤更仿如「剥壳鸡蛋」。近日简慕华在ig分享近况，戴上帽子，身穿白色运动衫及披上外套，当天她素颜上阵，一边吃软雪糕一边打卡，而她的新相曝光后，马上获得大批网民赞她冻龄，而且皮肤白滑程度，甚至媲美她吃著的软雪糕，网民更期待她可以回港拍剧。

相关阅读：简慕华玩失踪学宠物美容由揸铰剪练起 素颜晒毕业证书46岁靓爆镜气质依然

简慕华曾回流拍《大叔的爱》

简慕华与老公识于微时，两人为中学同学，低调拍拖多年后，于2017年结婚，她亦自此淡出幕前，并随老公移居加拿大生活，但她静极思动，在丈夫鼓励下，在2021年返港拍摄了ViuTV剧集《大叔的爱》、《940920》及《百万同居计划》。除此之外，一向喜欢小动物的她，于2023年5月考获宠物美容文凭，可以亲自帮爱犬扮靓靓。

简慕华跟戚其义传绯闻多年

简慕华跟金牌监制戚其义传出绯闻多年，二人因《铁翼惊情》而结缘，之后简慕华屡次参与戚其义的剧集，如《金枝欲孽贰》、《火舞黄沙》、《天与地》、《心战》等，被视为戚其义爱将，二人又曾被拍得私下约会，但二人一直否认恋情，直至2017年简慕华跟圈外男友结婚移民，以行动辟谣。

相关阅读：46岁简慕华老公激罕露面宣布家添新成员 婚前因一场合重遇缔结良缘

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
22小时前
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
生活百科
20小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
5小时前
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
地产资讯
22小时前
北角抢巴士内地男报称患爱滋病 城巴车长纠缠间衣服染血送院检查
突发
7小时前
陈山聪夜场激吻混血美女画面流出 咀到忘形劲火辣 索女身份曝光竟是选美季军
陈山聪夜场激吻混血美女画面流出 咀到忘形劲火辣 索女身份曝光竟是选美季军
影视圈
16小时前
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影视圈
15小时前
Pickleball乱象︱奥海城天台匹克球场噪音劲 居民批每日13小时轰炸 业界驳：声浪未必大过打篮球
社会
4小时前
前TVB金牌司仪被老婆斥食软饭 新年零支出：利是唔派唔收 赠亲友一物代替现金
前TVB金牌司仪被老婆斥食软饭 新年零支出：利是唔派唔收 赠亲友一物代替现金
影视圈
18小时前
抱怨阿妈狮子开大口收家用 网上流传按月薪百份比上缴 网民因一事反对轰不公平｜Juicy叮
抱怨阿妈狮子开大口收家用 网上流传按月薪百份比上缴 网民因一事反对轰不公平｜Juicy叮
时事热话
22小时前