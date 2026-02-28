49岁简慕华婚后移民加拿大近况曝光 美貌更胜从前 曾传恋金牌监制成御用演员

现年49岁的简慕华，于千禧年参选港姐入行，拍过不少脍炙人口的剧集，包括《金枝欲孽贰》、《火舞黄沙》、《心战》等，至2017年离巢，同年跟圈外男友结婚并随夫移居加拿大，过上幸福少奶奶生活。近日她分享近照，网民大赞素颜的她皮肤仍旧白滑，甚至滑过她正在吃的软雪糕，又纷纷表示美满婚姻确是保养美颜的最佳良药。

简慕华驻颜有术肌肤白滑

简慕华于2017年结婚，随即跟丈夫移居加拿大生活，闲时夫妻二人与朋友打匹克球，年青时固然是大美人的她，驻颜有术，现时她虽然即将「入五」，外貌仍然廿年如一日，尤其是白滑肌肤更仿如「剥壳鸡蛋」。近日简慕华在ig分享近况，戴上帽子，身穿白色运动衫及披上外套，当天她素颜上阵，一边吃软雪糕一边打卡，而她的新相曝光后，马上获得大批网民赞她冻龄，而且皮肤白滑程度，甚至媲美她吃著的软雪糕，网民更期待她可以回港拍剧。

简慕华曾回流拍《大叔的爱》

简慕华与老公识于微时，两人为中学同学，低调拍拖多年后，于2017年结婚，她亦自此淡出幕前，并随老公移居加拿大生活，但她静极思动，在丈夫鼓励下，在2021年返港拍摄了ViuTV剧集《大叔的爱》、《940920》及《百万同居计划》。除此之外，一向喜欢小动物的她，于2023年5月考获宠物美容文凭，可以亲自帮爱犬扮靓靓。

简慕华跟戚其义传绯闻多年

简慕华跟金牌监制戚其义传出绯闻多年，二人因《铁翼惊情》而结缘，之后简慕华屡次参与戚其义的剧集，如《金枝欲孽贰》、《火舞黄沙》、《天与地》、《心战》等，被视为戚其义爱将，二人又曾被拍得私下约会，但二人一直否认恋情，直至2017年简慕华跟圈外男友结婚移民，以行动辟谣。

