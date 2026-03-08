逐玉｜剧情懒人包、角色介绍、5大看点 张凌赫、田曦薇「假婚真爱」

逐玉｜改编至小说的古装爱情剧《逐玉》，由张凌赫与田曦薇领衔主演，讲述一段「假婚真爱」的动人故事。下文为您精心整理《逐玉》的剧情懒人包，即睇分集剧情、角色介绍及5大必看亮点！

剧情大纲

追剧日历

角色介绍

分集剧情

5大亮点

《逐玉》讲述屠户之女樊长玉（田曦薇 饰）在风雪中偶遇并救下隐姓埋名的落难侯爷谢征（张凌赫 饰）。为保家产，樊长玉需要招婿成为女户主；而谢征则意图为17年前的血海深仇复仇。二人达成「假婚真爱」的协议，却被迫分离。最终，樊长玉放下屠刀、奔赴战场，并与恢复铁血侯爷身份的谢征重逢。他们在战场上并肩作战，逐步揭开所有真相。

《逐玉》由张凌赫以及田曦薇领衔主演。

《逐玉》追剧日历公开！

张凌赫 饰 谢征

谢征原为威名远播的武安侯将军，因遭人暗算而重伤流落民间，幸得樊长玉救助。伤势痊愈后，谢征为了保护百姓安宁，忍痛告别爱人，重返战场。

张凌赫饰演王爷谢征。

田曦薇 饰 樊长玉

樊长玉是蒙冤忠臣的后人，出生于屠户家庭，个性坚韧果敢。父母双亡后，为了保住家产，她决定招赘，并与谢征达成一场假的入赘交易。

田曦薇饰演屠户之女樊长玉。

樊长玉的父母不幸命丧山贼之手，她凭借杀猪手艺抚养妹妹。在一次回家途中，她救下身负重伤的谢征。谢征谎称自己名叫言正、无亲无故，樊长玉见他身无分文，便将其收留，甚至变卖母亲的遗物以换取金钱。其后，言正透过密信与部下白毛隼联系。当官兵到村中搜查流民时，樊长玉迅速将他藏匿于猪圈。樊长玉重开父母的猪肉店，却发现大伯意图翻箱倒柜寻找地契以抵偿赌债。她将众人赶走，关键时刻言正出手相助。为了保住房子，言正最终答应入赘，而樊长玉则许诺会靠杀猪养活他。

1. 病娇王爷与女将军的「假婚真爱」

由田曦薇饰演的樊长玉，不仅是屠户之女，更是蒙冤忠臣的后代。故事中，她将放下杀猪刀，改握长矛，与武安侯将军谢征在战场上重逢。二人为寻求真相并肩作战，过程中相识相知，最终相爱。王爷与女将军的爱情设定相当引人注目，预计将吸引大量观众。

张凌赫与田曦薇在剧中的love line十分吸睛。

2. 张凌赫、田曦薇CP感十足

《逐玉》于2024年12月15日开机，并于2025年4月22日杀青，拍摄期间已引起广泛关注。张凌赫的战损将军造型，以黑衣铠甲搭配破碎感妆容，被网民盛赞为「古装绝色」；女主角田曦薇的妆容造型亦频频获得好评。二人在雪中的亲吻片段充满CP感，引爆话题并登上微博热搜。

张凌赫被盛赞为「古装绝色」！

3. 林俊杰献唱主题曲

《逐玉》团队特别邀请「行走的CD」、新加坡情歌天王林俊杰（JJ）亲自演唱主题曲《我对缘分小心翼翼》。更瞩目的是，此曲由周杰伦的黄金拍档方文山作词，林俊杰本人作曲，创作及演唱阵容堪称鼎盛。由于JJ亦是女主角田曦薇的偶像，不少网民笑言她已成功「圆梦」。

林俊杰亲唱《逐玉》主题曲。

4. 《九重紫》导演执导

《逐玉》由曾庆杰执导，他曾执导过热播剧《九重紫》，并凭此剧荣获2024年腾讯影片金鹅荣誉的年度优秀导演奖。此外，《逐玉》剧组更请来曾负责《永夜星河》的妆造团队，该团队向来以其灵动且富美感的造型设计而闻名，无疑为粉丝对演员的妆造打下一支强心针。

《逐玉》的妆造尽显用心。

5. 未播先热的话题度

《逐玉》在开播前已备受瞩目，其在腾讯和爱奇艺的双平台总预约量已突破500万，刷新了2025年至今待播剧的预约纪录，成为唯一一部双平台预约数均破200万的剧集。此外，张凌赫为角色减重15斤并刻苦练习剑术，以及田曦薇亲身完成背人狂奔等高强度戏份，都让粉丝对二人的专业精神与用心大加赞赏。

《逐玉》备受瞩目！

