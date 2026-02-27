陈庭欣豪门梦碎拜狐仙求姻缘 念108次经文望早日脱单 公开三大择偶条件不再求富贵？

38岁的前港姐冠军陈庭欣（Toby）与坐拥10亿身家的彩丰行老板杨振源（Benny）拍拖8年屡传婚讯，可惜最后「婚」讯变「分」讯，陈庭欣去年年底宣布与杨振源分手，8年前玩完。豪门梦碎的陈庭欣更由九肚山爱巢搬至黄大仙500呎蜗居，对于分手原因，陈庭欣多番强调两人「因了解而分手」，当中不涉及第三者，她又指两人的三观并非样。

林盛斌带陈庭欣拜狐仙求姻缘

「金牌媒人」Bob林盛斌曾公开称今年替陈庭欣找男朋友，扬言：「我咩都唔做净系招呼你。」日前Bob林盛斌带陈庭欣拜狐仙求姻缘，陈庭欣一度哽咽，「其实阿 Bob一早都知㗎啦，重要唔系我同佢讲。系11月19号嘅夜晚我哋喺庆功，佢突然间行埋嚟同我打招呼，跟住唔知讲咗几句说话之后呢，我就突然间同佢讲：『阿 Bob其实呢』我跟住想讲下一句都未讲，佢就即刻指住我：『唔系真㗎嘛？』」

陈庭欣非常诚心地在许愿纸写上愿

「金牌媒人」Bob林盛斌带同陈庭欣及TVB《娱乐新闻台》主持潘盈慧去拜狐仙祈求马年觅得良缘，当日在堂主郭玥彤的协助下，陈庭欣非常诚心地在许愿纸写上愿，开出三大贴地择偶条件：孝顺父母、有正当职业，以及双方「三观」一致，还专心地念了108次经文向神明许愿。陈庭欣大赞Bob林盛斌很有心，原来有认真细阅她的IG，Bob林盛斌叫陈庭欣数出觉得自己做女朋友，三个好和三个不好的地方，陈庭欣说：「如果讲好嘅话，我会好细心啰，除咗佢，对佢自己之外，对佢屋企人，都会咁做，我会好独立照顾到自己，遇到一啲唔啱或者唔公义嘅嘢，我就会一定会提出啰。第三就系我比较多嘢唔食啰。」Bob林盛斌笑称他没有「十亿男友」可以介绍，陈庭欣说：「其实我一直都有解释，冇十亿。冇人听过，冇人写过，我亦都冇计过呢条数。」

Bob林盛斌已为陈庭欣安排人选

Bob林盛斌叫陈庭欣不用担心：「你想真真正正认识一个人，系一定要大家一齐经历咗啲风波，先知道可唔可以共度患难。唔使担心！2026年乜都唔搞！净系招呼你一个！2026年之前，Toby就会公开话，我脱咗单喇！多谢阿 Bob！」陈庭欣曾2月初曾称Bob林盛斌的讯息：「佢话：『喂得唔得闲呀，呢二个几好㖞，约出嚟食饭啦！』我都好多谢佢，我话：『有时间都可以识个朋友』，但其他嘢冇特别去谂得多，但阿Bob真系言出必行。」陈庭欣称可能过完农历新年后才再约。陈庭欣还称好友都尽量陪同她：「有时自己一个人静落嚟，或者我有同佢沟通嘅时候，都会谂返起，即系𠮶个情绪会系down返啲，咁但系又未至于好唔开心，因为始终有过感情㗎嘛。同我好close嘅friend、我啲闺密都知晒我所有嘢，亦都知道我有时系扮冇事啰，佢哋陪住呢，我都觉得好温暖。」

