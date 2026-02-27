方力申出道25年终圆红馆梦 懒理抄袭尹光个唱海报之说 生日拖老婆撑枱脚

昨天（26日）是方力申46岁生日，他分享令自己超级兴奋的消息，公开首次红馆演唱会「最佳时间」的海报，即被网民指设计，同尹光2023年演唱会的海报概念「撞到应」，同样以粉红色衣著、蓝色背景及白色的文字构成；还有方力申的金发造型意外撞样人气KOL Jon Jon。网民质疑是否与尹光同一设计团队制作，惹来抄袭疑云。还有网民留言想方力申邀前度邓丽欣（Stephy）、傅寳谊（前名：傅颖）做嘉宾，在红馆合唱经典歌。

方力申红馆前留影

今日（27日）方力申上载在红馆前拍摄的照片，相约歌迷在5月16日红馆见。他表示在一年多里，偶像们四大天王都在红馆演出，而他也将实现梦想，并解释︰「叫『最佳时间』有双重意思，首先它代表著我——这位前港队游泳运动员对个人最佳时间的追求；其次象征人生中最珍贵的时光。在年轻时，我们追求速度和成就，随著年龄增长，我们寻找最适合自己的状态。我用『Perfectmoment』来形容『最佳时间』，这一刻是我人生中的最佳状态。经过25年努力，我终于有机会登上红馆舞台，渴望以歌手的身份展示自己！」不过对于海报惹来的话题，他则没有提及。

方力申、叶萱终有机会二人世界

此外，方力申透露2月25日与太太叶萱（Maple）二人世界撑枱脚庆祝，他说︰「对上一次两个人食饭，是我们的第一次约会，太太经已年几没有食过鱼生了！」而正日生日则由弟弟请食饭及请饮靓酒。