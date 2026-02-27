「屯门娜娜」晒温泉泳照火辣指数不减 老公儿子温馨入镜 婚后与Happy伯各散东西

凭借在屯门公园卖唱表演而成为网络红人的「屯门娜娜」董幸儿，与狂迷「Happy伯」的关系曾惹来揣测。但2023年屯门娜娜宣布结婚，更获Happy伯到贺，证二人仅属偶尔与粉丝关系。而自从屯门娜娜诞下儿子后，生活重心转向家庭，虽然更新IG的频率大减，但她出位的风格从未改变。昨日（26日），她在IG上分享了一系列与家人外游的照片，荣升人母的她身材依然火辣，更大方穿比坚尼上阵。

屯门娜娜乐也融融晒身材

从屯门娜娜分享的照片可见，她与老公和儿子享受了一趟温馨的家庭旅行。在一系列于温泉或泳池拍摄的照片中，已为人母的屯门娜娜穿上性感比坚尼，毫不吝啬地展示其姣好身材，腹部、胸前及大腿的纹身亦相当抢镜。其中一张照片更是她与染了一头金发的老公抱著儿子的温馨合照，一家三口乐也融融。

另一组照片中，屯门娜娜穿著一套黄灰间条的贴身套装，在一个名为「南昆山云顶站」的地方打卡，又骑上怀旧的「凉粉豆腐花」三轮车，身旁的婴儿车里躺著熟睡的儿子，场面温馨。即使已为人母，屯门娜娜的举手投足依然充满自信，不改昔日大胆本色。

屯门娜娜出位风格曾引争议

屯门娜娜早年因在屯门公园以性感的打扮载歌载舞而闻名，吸引大批「粉丝」围观打赏，出位的风格曾引起不少社会争议。告别公园舞台后，她转型为网络KOL，一度参加《中年好声音》。2023年屯门娜娜与男友结婚，当时Happy伯都有到贺，不过去年屯门娜娜儿子举行百日宴，却未见Happy伯现身，屯门娜娜亦直言与Happy伯已没有联络，未知对方近况。

