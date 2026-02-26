向华强证身家不留儿子 附加「禁移民美国」条件 郭碧婷做遗产管理人 细仔向佑：不公平

影坛大亨向华强的太太陈岚（向太）早前曾公开财产规划，狂踩两子没有做生意的才能，为免两子败光家业，打算成立信托基金，确保儿子有基本生活费，财产不会交予向佐、向佑打理。而向华强昨日（25日）在抖音再加码，承认与向太达成共识，决定将所有遗产交由大仔向佐的台湾妻郭碧婷管理。

郭碧婷获向太欢心

郭碧婷与向华强大仔向佐于2019年结婚，二人育有一对仔女，虽然郭碧婷深得奶奶向太欢心，但与老公曾多次传出婚变，一度要公开辟谣。向华强近日在网上提到「为甚么我和向太的遗产，一分钱都不会留给儿子」，更明言早已立遗嘱，将钱交由郭碧婷管理，但一对孙儿不能到美国读书或移居当地，否则失去继承资格。

向华强在抖音拍片透露遗产分配，强调郭碧婷「守财可靠」。向华强表示向太有很多珠宝：「我也常常问她的珠宝将来给谁呀，她喜欢孙女，那就经过郭碧婷、孙女，这样子传承下去。」向华强无奈称与太太一向精明，不明白为何两个儿子最容易受骗：「如果我这样的一个财产，给他们没多久就给人骗走。」

向华强夫妇成立家族基金

向华强解释为防止两子挥霍或受骗，因此将遗产成立家族基金，由新抱郭碧婷全权管理：「两个儿子都不给，跳过两个儿子就给两个孙。」至于家族基金每月给儿子生活费，饿不死就可以：「我们也是太喜欢这个孙辈，而且郭碧婷也是，我们看到她也是很会守财的那种人，非常会处理，不浪费，我跟向太都很放心嘛。」认为是对孙仔孙女的一个保障。

向华强对于与向太有共识交财产给郭碧婷，主要是想向佐好好地对郭碧婷：「如果你（儿子）真的有钱了，将来遗产给你，你娶那个老三老四怎么办，要害了这个家，害了你呀！现在钱在郭碧婷那边，你要好好听她话，你不能搞老三老四。郭碧婷那个心好啊，你好做事。」向华强称与太太要求简单：「谁是信得过，谁是适合去管，而且我们相信，郭碧婷会教导他们，教导得好。」

向华强夫妇遗嘱附加条款

不过向华强与向太的遗嘱也有附加条款：「孙子孙女长大也不能移民去美国，她非常讨厌美国，不能去美国读书，第二就不能移民美国，如果你移民去美国，就取消了他们的（遗产）资格。」向太的珠宝会直接给孙女。向华强直言做法是对两个儿子的一个警告，不允许二人躺平，万一躺平连每个月的生活费都没有。

向华强直言决定对细仔向佑而言感到不公平，曾被对方认为偏心向佐一家。向华强指向太很了解自己，亦清楚两子的个性：「我那个小儿子一直讲，不公平不公平，没办法，一定怪。他妈妈已经跟他那个微信，已经删掉了嘛，拉黑了。我也没跟他那个微信，他要经过我一个秘书来跟我联络的。」

向华强鼓励儿子改变

向华强斥细仔惹两夫妻生气，又无奈称：「你（儿子）为甚么不多对我好一点呢？让我高兴呢？让妈妈高兴呢？就算你们装也装出来吧，你在外面的所作所为，你一下子就给我打听到了嘛。」不过向华强最后补充，虽然已立遗嘱，但随时可以改，如果二人够长命，10年后看到谁好好表现，说不定会修改。

