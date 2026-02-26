朱玲玲二仔恋情浮面？霍启山绯闻女友娜然现身中环 传已融入霍家地位获肯定

1977年港姐冠军朱玲玲的「钻石王老五」二仔霍启山，在农历新年期间，曾与大哥霍启刚、弟弟霍启仁（霍启人、Jeremy）夫妇，到意大利为父亲霍震霆庆祝80岁大寿，当时有网民见到霍启山与疑是俄蒙混血儿女星娜然（Narána Erdynéyeva）同行。近日有网民在香港巧遇娜然，再度掀起热议。

霍启山笑容满面

霍启山跟家人从意大利返港后，身为足总主席的他，在农历大年初五出席「港队迎战南韩FC首尔」的贺岁杯，霍启山当日笑容满面，全程心情非常好。而娜然亦被发现身处香港，有网民在中环行书店时认出对方，娜然扎起马尾，一身休闲打扮，大方与网民合照。

网民留言：「奇遇！挑完书转身看到了一位超级漂亮的姐姐，感觉是娜然，不确定的上前去问You are so beautiful, just like a movie star.啊啊啊啊啊真是（她还问了我这本书怎么样，于是把读这本书提上日程！）超级温柔的小姐姐一枚 #娜然 #偶遇 #书店 #中环」。有网民好奇问：「所以是哪本书」、「娜然性格看起来挺好的」。

又有网民关心娜然与霍启山的感情状况：「霍启山有在吗」、「我的天，香港有种坐实了的感觉」，只是有网民对拥有俄蒙血统的娜然，认为不似28岁：「她的脸真的不抗老」、「额！你拍的怎么感觉老了十岁」、「她看上去像40多岁，怎么不好好保养」等。

娜然融入霍家

霍启山与娜然曾多度被网民捕获，因而传出二人已秘恋逾一年，自二人在峇里岛同框后，去年11月霍启仁与拍拖5年的泰国女友Namfon玉龙雪山举行婚礼，有传霍启山携娜然到贺，传出已见家长消息。而今年2月霍启山与疑是娜然女子在意大利佛罗伦斯的「乌菲兹美术馆」（Uffizi）被网民遇见，还爆料「娜然一直在照顾老爷子」，可见已融入霍家，地位超然。

