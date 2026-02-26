《拳霸》Tony Jaa传患胆囊癌暴瘦见骨 外貌苍老被误当山寨明星 手术化疗后到中国揾食养家

现年50岁的泰国影星Tony Jaa，曾经凭电影《拳霸》为观众熟悉，标榜「无威也、无替身」，硬桥硬马真功夫，震惊网民外，更打入了香港电影市场，于2015年演出港产电影《杀破狼II》，一度掀起了学习泰拳热潮。但近日Tony Jaa在上海动物园现身，由昔日肌肉澎湃的硬汉，整个人瘦了一圈，判若两人，甚至有网民误会他是内地的山寨明星。据泰国媒体透露，Tony Jaa在大约两年前已被诊断出患上胆囊癌，现正接受化疗，网民知悉后纷纷送上祝福，希望他大步槛过。

Tony Jaa暴瘦面颊凹陷

近日Tony Jaa在上海动物园现身，当时他戴上Cap帽，一身运动装束，一贯的肤色黝黑，但眼角布满皱纹，面颊凹陷，而且比起昔日胀鼓鼓的肌肉，明显整个人是有一点缩水，有网民更怀疑游览中的Tony Jaa，其实是内地的山寨明星。Tony Jaa在动物园内睇过熊猫后，又表示要四出搜寻大象，皆因Tony Jaa的另一出担正的电影《冬荫功》，戏中就是讲述他家中的大象被偷，所以他要跟恶势力周旋，靠拳头抢回大象。Tony Jaa的寻象举动，纯粹是幽自己一默。

Tony Jaa患癌进行手术化疗

Tony Jaa虽然游览动物园时心情不俗，但由于他外貌跟昔日的铁汉模样，判若两人，网民更是担心他的身体状况。有泰国娱乐媒体引述接近Tony Jaa的相关人士指，其实Tony Jaa早于约两年前已被诊断出患上胆囊癌，当时病情已达第三期、接近第四期。据悉，他因剧烈腹痛、皮肤与眼睛发黄等症状求医后确诊，随即接受了手术切除肿瘤，并一直持续接受化疗至今，身体状况稍微好一点，Tony Jaa已急不及待，在小红书分享最新情况。

Tony Jaa凭铁拳打到荷里活

Tony Jaa凭一身泰拳功夫，于2003年以电影《拳霸》及《冬荫功》闯出名堂，之后成功打入华语市场，在港产片《杀破狼II》中担任主角，与吴京联手对战张晋的场面，至今仍是观众的集体回忆。Tony Jaa其后更冲出国际，拍摄了荷里活电影《狂野时速7》及《轰天猛将4》，而他虽然是银幕上的铁汉，但私下却是个顾家好男人，他于2011年与拍拖多年的圈外女友结婚，育有两名女儿，一家人生活得幸福美满。

