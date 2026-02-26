Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

洪金宝电影武术项目正式开机 续写洪家班传奇 青少年功夫文化体验同步启动

影视圈
更新时间：15:45 2026-02-26 HKT
发布时间：15:45 2026-02-26 HKT

2026年2月24日，洪大哥电影武术项目在广东佛山隆重举行开机仪式，项目创始人洪金宝、导演/武术指导洪天明、导演/武术指导洪天祥、演员洪天照、联合创始人兼导演郭勇、联合创始人兼首席执行官张子淳及全体核心团队、业界嘉宾共同出席，见证华语动作影视武术服务体系全新启航。

洪大哥电影武术项目正式开机启动

主创团队共同为摄影机揭开吉祥红布，宣布洪大哥电影武术项目正式开机启动，全场掌声雷动，标志著这一重磅影视武术项目正式进入全面运营与摄制阶段。仪式现场，主创团队共同为摄影机揭红，标志著项目正式进入摄制与运营阶段。位于腾讯全球总部未来科技城的深圳明湾学校的同学们也以体验学习者的身份参与到项目制作中，跟随武术指导与摄影团队，亲身经历从动作编排、现场排练到镜头实拍的全过程，在真实的创作环境中感受中华武术与影视艺术融合的魅力。

洪大哥电影武术项目续写洪家班传奇

开机仪式上，创始人洪金宝表示，洪大哥电影武术项目将延续老一辈功夫人的匠心与坚守，以专业、规范、武术精神，为深圳明湾学校的孩子们定制的文化艺术交流剧组体验活动。联合创始人兼首席执行官张子淳表示，项目将以产业化、品牌化运营为方向，打造国内顶尖、国际知名的电影武术专业服务平台，与全行业伙伴携手共创动作影视新未来。随著开机仪式圆满完成，洪大哥电影武术项目正式全面启动。未来，项目将以正统功夫为根基、以影视为载体，持续输出高品质动作内容与专业服务，续写洪家班传奇，助力华语动作影视迈向新高峰。

