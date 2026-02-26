46岁前TVB主播入院照流出 脚伤恶化肿如猪蹄痛到爬行 去年左下腹疼痛曾忧患癌

已故伍晃荣的徒弟伍家谦，从资深体育记者转型为节目主持，现为自由工作者兼制作公司老板，有更多时间陪伴结婚12年的太太，以及一对就快6岁的龙凤胎。不过伍家谦今日（26日）自爆入医院消息，获不少人送上慰问。

伍家谦做手术神情装作镇定

46岁的伍家谦今日在IG公开一张身在医院准备做手术的照片，脸上流露微笑，又举起V字手势，神情装作镇定。伍家谦留言：「要嚟嘅始终都要嚟。多谢大家嘅问候，几粒钟后见喇。脚仔听听话话呀，我好快就会满血回归。」

伍家谦早在今年1月时，曾分享参加外地举行的马拉松参赛照片，并透露「脚仔出咗啲问题，嚟紧好大机会要暂别赛场一段时间」。伍家谦之后撰长文解释，脚伤对日常生活暂时没有影响，但从他公开检查的照片，见到右脚发黑肿如「猪蹄」，状况令人担忧。

伍家谦越跑越痛

伍家谦当时交代：「啱啱好一个月之前，正正就系上个月（12月）嘅15号，我如常咁星期一晚喺宝云道easy run。跑咗5k左右，右脚突然觉得痛。」伍家谦原以为是疲劳累积而产生的反应，后来因越跑越痛，便取车离开，但当时连细细力踩油门都感觉痛楚。

伍家谦表示：「途中已经觉得只脚肿紧，返到屋企果然就见到脚眼内外侧都肿起晒。明明冇扭到，但系情况同严重拗柴一样。𠮶一晚，我痛到瞓唔到，用爬行嘅姿态去移动，摷晒屋企有嘅止痛药出嚟，再用绷带tape脚，不过都系痛。」

伍家谦休息六星期

之后伍家谦去睇骨科门诊，在相熟医生透过X光、磁力共振扫描（MRI）检查后，报告显示情况不如理想，伍家谦细想下估计是打波受伤又被忽视，令情况恶化。伍家谦的脚伤出现「右脚脚腕位有碎骨、崩咗个位有骨头增生、脚眼严重发炎、阿基里斯腱有少少裂痕。」医生建议伍家谦做微创手术，不过事后有六星期时间，右脚不能受力。

此外，伍家谦早前又透露发生一次健康疑云，他表示去年9月感到肠胃不适，左下腹会时不时出现疼痛，在家庭医生建议下去做检查。却由于伍家谦之后要到美国跑芝加哥马拉松，返港后又觉得不太严重，便没再理会，直到去年12月情况开始加剧。

伍家谦消化系统不适

伍家谦食完嘢后，感觉消化系统不舒服，而且越嚟越痛，症状与大肠癌病征相近，做完详细检查等结果时，令伍家谦深感不安。伍家谦还杞人忧天担心年幼的一对仔女：「见佢哋越开心我就越担心：点算呢？佢哋咁细，如果爸爸有咩事点算？我会唔会睇唔到佢哋长大呢？太太又点算？屋企点算，每日不停喺呢啲负面情绪入面自转。」

最终伍家谦的身体检查报告，证实身体好到不得了：「医生话『冇嘢㖞，你身体几好㖞』之后，个心先叫完全著地。」伍家谦因为自小算健康，连伤风都少，从来没想过自己会有健康问题：「冇事就好，今次真系吓亲宝宝，以后会学乖喇。」