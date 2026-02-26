Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《破案三人行》男星Martin Short家传巨变震惊荷里活 42岁女儿吞枪身亡家属悲痛

影视圈
更新时间：13:00 2026-02-26 HKT
《破案三人行》美国男星Martin Short传出家庭悲剧，其42岁养女Katherine于当地时间周一（23日）被发现于美国洛杉矶家中吞枪自杀身亡。洛杉矶消防局于当日下午接报到荷里活山的一间寓所，执法人员表示死者初步死因为自杀。

Martin Short家人证实噩耗

Katherine家人发表声明：「我们怀着深切的悲痛，证实Katherine Hartley Short已经离世。Short家族对此噩耗感到悲痛欲绝，并请求在此时给予我们隐私。Katherine深受众人爱戴，她为这世界带来的光亮与喜悦将永远被铭记。」

Martin Short与结婚30年的已故妻子Nancy Dolman共领养3名子女，除了Katherine还包括39岁的Oliver Patrick及36岁的Henry Hayter。Katherine于2006年在纽约大学取得心理学和性别性行为研究学士学位，并于2010年在南加州大学获得社工硕士学位。之后在一间私人诊所担任临床社工。

Martin Short取消三日演出

Martin Short和《破案三人行》拍档史提夫马田（Steve Martin）原定2月27日展开《The Best of Steve Martin and Martin Short》栋笃笑巡演，如今宣布取消周五2月27日至周日3月1日的演出，3月13日在华盛顿的演出暂时会如期举行。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会：2389 2222
生命热线：2382 0000
明爱向晴轩：18288
社会福利署：2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)：2896 0000
东华三院芷若园：18281
医管局精神健康专线：2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

