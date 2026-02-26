Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮

影视圈
更新时间：11:00 2026-02-26 HKT
发布时间：11:00 2026-02-26 HKT

90年代性感女星、现年55岁的张慧仪，近年再度活跃于幕前，尽管年过半百，但其状态依然保持在巅峰，无论样貌或身材都保养得宜，风韵犹存。近日她的事业更上一层楼，于社交平台宣布在家乡马来西亚当官，身穿性感低胸裙、尽骚S形美好身段解锁官员新身份，引发热议。

张慧仪正式「当官」

从张慧仪分享的照片可见，她盛装打扮，手持由霹雳州政府与旅游局颁发的「旅游推荐官」证书及花束，笑容满面，神采飞扬。她身穿一袭红色低胸印花连身裙，不仅衬托出她的雪白肌肤，更完美勾勒出其玲珑有致的S形曲线，女人味十足，极度吸睛，可见其「性感女神」的称号绝非浪得虚名，冻龄美貌依然「在线」。

相关阅读：张慧仪罕谈曾被拉丁舞王家暴真相 宣布结婚后唔想嫁 强调养子非亲生：大不了验DNA

张慧仪获委任为旅游推荐官

张慧仪在小红书兴奋地写道：「解锁新身份，马来西亚霹雳州旅游推荐官报到！」她表示，这份荣誉对她而言是一份「沉甸甸的证书」，也是一份温暖的托付。作为在霹雳州土生土长的女儿，她认为这片土地的美，值得被更多人看见。她承诺：「往后，我会带著这份责任，继续用镜头深耕，把霹雳州的烟火日常、大马各地的山河远阔，一一呈现给屏幕前的每一位。」她更预告将会拍摄Vlog，带领观众深入探索马来西亚的秘境山河。作为官方认证的旅游代言人，凭借其知名度与影响力，预计将能为她带来相当可观的收入。

张慧仪走出家暴阴霾

张慧仪去年曾罕有地重提2003年与前未婚夫、「拉丁舞王」霍绍裘的家暴风波。她忆述，当时宣布婚讯后很快发现对方不适合自己，在商讨取消婚礼时，由讨论演变成动武，更被对方殴打至眼角瘀肿流血。事件不但登上报纸头条，更让她精神大受困扰，最终毅然放弃香港的演艺事业，北上转行从商。

张慧仪：养子令我更坚强

在离开香港的十年期间，张慧仪在做义工时遇上了患有先天性心脏病的养子Hanson。当时渴望成为人母的她，毅然决定以单亲妈妈的身份领养Hanson，独力承担其庞大的医药费及教育开支。如今Hanson即将21岁，张慧仪坦言，养子不但没有成为她的负累，反而改变了她，让她变得更坚强，更笑言儿子能为她「过滤烂桃花」，只有真正爱她的人，才会接受她的一切。

相关阅读：邓兆尊澄清女星劈腿六富豪搞大肚爆料非影射张慧仪 公开喊话愿道歉平息风波：叫佢打畀我

张慧仪旧爱卢庆辉近况曝光：

