TVB「最经典女丑角」面目全非  遭质疑「重度医美」犹如换脸  身体一部份断裂令人忧心

入行40年，现年57岁的资深演员马蹄露，自1997年凭处境剧《真情》中刁蛮大小姐「May May」一角而深入民心。由于外形独特，她多次被派演刁蛮、讨厌及丑角等角色，甚至一度被冠以「香港第一丑女」的称号。然而，近年马蹄露的容貌出现了惊人变化，更曾因滤镜太重而被网民误认为是邵音音。

马蹄露接受「重度医美」？

马蹄露近年积极转往内地发展，不时透过直播或拍摄短片与粉丝互动，影片中她经常开启重度美颜滤镜，容貌也因此带点变幻莫测。不过，近日她上传的一段影片，其容貌的转变却达到了令人震惊的程度。影片中，马蹄露在香港尖沙咀的柏丽大道逛街，向大家拜年。然而，镜头前的她面型与过往完全不同，以往标志性的尖下巴消失不见，取而代之的是一张极其饱满的阔脸，下巴圆润得仿佛换了一个人，与昔日形象相比，简直可用「面目全非」来形容。

马蹄露新面孔难被认出

这个巨大的转变引发网民热议，许多人表示这次的变化看起来不像单纯开了滤镜，更像是刚接受过医美疗程后的状态，纷纷留言关心她是否「加工过度」。除了外貌成为焦点，马蹄露在影片中也透露了自己最新的健康状况。她将镜头转向自己的双脚，只见其右脚被厚厚的纱布和固定器包裹著，步行时也明显一瘸一拐。她苦笑著解释：「过年之前呢，就我的这个脚趾断了」。

马蹄露脚趾断裂

原来她在新年前意外受伤，目前仍在康复中，健康状态令人担忧。她在片末也叮嘱大家要注意身体健康，并以「跛脚趾不应逛」为由，结束了这次的拍摄。无论是容貌的巨变还是身体的抱恙，马蹄露的最新状态都引起了粉丝和网民的广泛关注。

