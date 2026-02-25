Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「25+ 英皇群星演唱会」5月4日启德开唱 谢霆锋盼与「家人」合作 容祖儿藉音乐晒看家本领

影视圈
更新时间：19:28 2026-02-25 HKT
发布时间：19:28 2026-02-25 HKT

英皇娱乐正值诞生于千禧前夕—1999年。一路走来的25年伴随港人，乃至全球华人度过不少喜怒哀乐的时刻，也成为各世代人的成长背景插曲，甚至主题曲。「25+ 英皇群星演唱会」将于2026年5月4日在启德体育园主场馆盛大举行。演唱会总投资额逾亿元，届时英皇娱乐旗下艺人包括天王天后、影帝影后、实力唱将与耀眼新星将齐聚一堂，上演破天荒的跨世代惊喜合作，让陪伴大家走过25年的经典旋律以创意联乘形式震撼重现，以别开生面的形式向观众呈现不一样的经典歌曲。

张叔平担任演唱会美术总监

「25+ 英皇群星演唱会」以「Ensemble」为主题，其核心意义是共创同行糅合音乐演唱及演奏、电影、戏剧舞台、舞蹈与跨界表演等效果，锐意将启德体育园主场馆打造成一个世纪乐园，与观众共行穿梭过去未来，成就当下。演唱会特意邀来强大主创阵容指导，包括由香港电影领军人物之一、金像奖最佳导演、全运会总导演刘伟强担任总监制以深厚的电影语言与舞台创意呈现广东歌的精彩绝伦；曾参与《阿飞正传》、《重庆森林》、《东邪西毒》、《花样年华》、《2046》、《让子弹飞》及《一代宗师》等殿堂级华语电影、屡获金像奖殊荣、最具国际影响力的美术指导、服装设计师及剪接师之一张叔平担任演唱会美术总监，向观众呈现前所未有的体验；并由为谢霆锋启德演唱会担任音乐总监、香港殿堂级音乐制作人王双骏担任音乐总监。

谢霆锋喜见许多「新成员」加入

今次演唱会可谓「倾巢而出」，作为英皇娱乐「元祖级」成员谢霆锋有感：「我从小在英皇长大，我常常对外笑称我的人生有超过一半的时间与英皇有关，见到整个大家庭越来越多新成员加入，我由心感到高兴，我自己都好期待和他们有合作火花。」超过25年的核心成员容祖儿（Joey）感性表示：「我自1999年在英皇娱乐正式出道，多年来与公司一同成长，这里不单是我事业的起点，更加是人生的起点，在这里我收获了可贵的亲情和友情。对我而言，英皇是我的家，老板、老板娘，以及每一位同事都是我的家人。我非常期待在这个晚上，透过音乐，用我们的『看家本领』，与大家分享英皇娱乐特有的人情味和团结精神。」霍汶希（Mani）从昔日经理人走到今天，成为英皇娱乐集团营运总裁，至今已超过25年，对于这次周年演唱会别具一份坚持：「杨博士曾说过，有人的地方就有娱乐，要与这片土地及人们连系起来，相信演唱会是最直接、最能与众同乐的方式。」
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
7小时前
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
10小时前
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
01:48
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
影视圈
6小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
财政预算案2026︱为何不派消费券？ 陈茂波：消费意欲有改善 非合适时间推
财政预算案2026︱「派糖」措施涉220亿 比去年多1.8倍 为何不派消费券？ 陈茂波：非合适时间推
政情
5小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
4小时前
财政预算案2026︱电动车「一换一」取消 无税务宽减车价贵几多？即睇热门车款现价比较
02:30
财政预算案︱电动车「一换一」取消 无税务宽减贵几多？即睇热门车款比较 Tesla/BYD/丰田
社会
8小时前
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
01:46
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
政情
8小时前
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
01:48
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
13小时前
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
好去处
2026-02-24 14:31 HKT