「25+ 英皇群星演唱会」5月4日启德开唱 谢霆锋盼与「家人」合作 容祖儿藉音乐晒看家本领

英皇娱乐正值诞生于千禧前夕—1999年。一路走来的25年伴随港人，乃至全球华人度过不少喜怒哀乐的时刻，也成为各世代人的成长背景插曲，甚至主题曲。「25+ 英皇群星演唱会」将于2026年5月4日在启德体育园主场馆盛大举行。演唱会总投资额逾亿元，届时英皇娱乐旗下艺人包括天王天后、影帝影后、实力唱将与耀眼新星将齐聚一堂，上演破天荒的跨世代惊喜合作，让陪伴大家走过25年的经典旋律以创意联乘形式震撼重现，以别开生面的形式向观众呈现不一样的经典歌曲。

张叔平担任演唱会美术总监

「25+ 英皇群星演唱会」以「Ensemble」为主题，其核心意义是共创同行糅合音乐演唱及演奏、电影、戏剧舞台、舞蹈与跨界表演等效果，锐意将启德体育园主场馆打造成一个世纪乐园，与观众共行穿梭过去未来，成就当下。演唱会特意邀来强大主创阵容指导，包括由香港电影领军人物之一、金像奖最佳导演、全运会总导演刘伟强担任总监制以深厚的电影语言与舞台创意呈现广东歌的精彩绝伦；曾参与《阿飞正传》、《重庆森林》、《东邪西毒》、《花样年华》、《2046》、《让子弹飞》及《一代宗师》等殿堂级华语电影、屡获金像奖殊荣、最具国际影响力的美术指导、服装设计师及剪接师之一张叔平担任演唱会美术总监，向观众呈现前所未有的体验；并由为谢霆锋启德演唱会担任音乐总监、香港殿堂级音乐制作人王双骏担任音乐总监。

谢霆锋喜见许多「新成员」加入

今次演唱会可谓「倾巢而出」，作为英皇娱乐「元祖级」成员谢霆锋有感：「我从小在英皇长大，我常常对外笑称我的人生有超过一半的时间与英皇有关，见到整个大家庭越来越多新成员加入，我由心感到高兴，我自己都好期待和他们有合作火花。」超过25年的核心成员容祖儿（Joey）感性表示：「我自1999年在英皇娱乐正式出道，多年来与公司一同成长，这里不单是我事业的起点，更加是人生的起点，在这里我收获了可贵的亲情和友情。对我而言，英皇是我的家，老板、老板娘，以及每一位同事都是我的家人。我非常期待在这个晚上，透过音乐，用我们的『看家本领』，与大家分享英皇娱乐特有的人情味和团结精神。」霍汶希（Mani）从昔日经理人走到今天，成为英皇娱乐集团营运总裁，至今已超过25年，对于这次周年演唱会别具一份坚持：「杨博士曾说过，有人的地方就有娱乐，要与这片土地及人们连系起来，相信演唱会是最直接、最能与众同乐的方式。」

