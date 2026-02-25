中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台

TVB真人骚《中年好声音 4》将于本周日 （3月1日）播映「导师分组赛」，本季新增设的「TVB艺人赛区」为特色亮点，10位来自TVB的唱得艺人以戴面具、变声的蒙面形式参赛，盲选争取晋级。经过连场比赛，目前只余下「狮子王」、「企鹅人」、「猫女郎」、「白羊君」与「白眉鹰王」的身份尚未揭盅，今集这几位艺人选手将会集体除面具，以真面目企上《中４》舞台露真身！

无缘晋级下动物面具露出真面目

在「70强一对一PK战」最终回的一集中，代表唐伯虎、鹿七伯、树熊公子全数止步无缘晋级，他们除下动物面具露出真面目，「唐伯虎」是「六合彩之子」蔡国威、「鹿七伯」是《新秀》冠军谭永浩与及「树熊公子」黄建东，较早前被淘汰的还有「马骝精」阮儿和「熊猫宝宝」叶凯茵。

TVB艺人赛区身份成为网民谈论焦点

自从「TVB艺人赛区」10位戴上动物面具的参赛者神秘现身后，他们的身份成为网民谈论焦点，大家凭声线分析和身形总结猜出真身。勇夺5灯佳绩直接晋级的「企鹅人」，被眼利的网民凭其下巴上的一粒痣，纷纷认定「企鹅人」的真实身份就是在《超级巨声》出道的周志康。「白羊君」虽然使用变声器接受访问，但他自称属羊，加上说话时带有明显的内地口音，纷纷推测他的真身，就是今年46岁、同样属羊并在TVB默默耕耘多年的艺人姚兵，姚兵曾夺得2003年度全球华人新秀大赛浙江区冠军及CCTV梦想中国新秀大赛浙江区冠军，2005参加TVB8全球华人新秀大赛，到2013年的《星梦传奇》，他与郑俊弘等人同台竞技，最终夺得殿军，歌唱实力早已获得认证。

「狮子王」早已被网民指就是罗天宇

「狮子王」凭其健硕身形和在台上分享的趣事，再加上独特的声线，早已被网民直指其身份就是罗天宇。「猫女郎」登场时曾演唱《我本人》时，其独特的声线和台风已让不少网民化身「侦探」，大部分线索都指向刘佩玥（Moon），无论是说话的语气、笑声，甚至是唱歌时的手势，都与刘佩玥极为相似。至于「白眉鹰王」，不少观众根据其身形、独特的声线，以及所配戴的手链和手表等蛛丝马迹，纷纷猜测其真身是现年43岁、在处境剧《爱．回家之开心速递》中饰演保安「王朝」而深入民心的艺人莫家淦。

