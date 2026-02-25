卧底娇娃丨陈滢「黄金 32C」画面引爆回响 含泪怀缅故友晒喊功 「仙气小花」李海铜出场两集即惨死网民嗌不舍

由《降魔的》、《跳跃生命线》方骏钊监制、《他来自江湖》、《创世纪》邵丽琼编审的全新轻松动作喜剧《卧底娇娃》，逢周一至周五晚八点半翡翠台播映。剧集主要演员有马贯东、张曦雯、陈滢、罗毓仪、邵美琪、关礼杰、黄子恒、涂毓麟、吴子冲及钟柔美等。

潘奕风备受重用

昨晚（24 日）重点剧情讲述潘奕风（马贯东饰）掩护权世豪（杜燕歌饰）逃过警方追捕立功，而备受重用，因而获告知制毒工场地址及权世豪（杜燕歌饰）制毒师身分…另边厢之前被潘奕风要求协助散货（粉精灵）的私烟强（彭迪安饰）因私自偷步，意外令江妙姿（陈滢饰）邻居德森（冯皓扬饰）心智错乱残杀父亲，大受打击的妙姿，幸得挚友苏嘉盈（李海铜饰）安慰及帮助渡过难关，可惜未几却传来嘉盈死讯…

网民封李海铜「李佳芯 2.0」

在剧集播出前已凭「班花级」颜值备受关注的李海铜，昨晚一集角色突然死亡，令不少网民大感可惜，并直指李海铜和陈滢甚有潜质成为 she she CP。确实，嘉盈在《卧底娇娃》中的人设相当屈机，除了有仙气又够贴地，更对好友妙姿无微不至，在妙姿伤心失意时，不但抱著对方柔声安慰，还义气十足主动提供实际支援；心思细密的嘉盈，还出尽法宝送上对妙姿极具意义的狗仔水樽，十分窝心。而昨晚一集播出后，李海铜的颜值再度引发热讨，更有网民封她为孙慧雪及李佳芯 2.0。

陈滢对李海铜相当照顾

剧中李海铜对陈滢无微不至，但剧外则反过来是陈滢 take care 李海铜，根据tvb.com 独家专访，陈滢对当时仍是新人的李海铜相当照顾，李海铜说：「因为我成日都好紧张，佢会拍我膊头叫我放松啲，又好有耐性同我对戏，仲好愿意接纳我嘅提议，所以好感激佢」、「好记得第一日同佢喺厂拍摄放晚饭，佢特登同我一齐去 canteen 食饭，大家倾偈互相认识」、「我记得有一场有好多对白要讲，可能我讲得太快，节奏有啲奇怪，自己又紧张，但阿滢超好，捉住我手臂话慢慢嚟唔好急，叫我谂多啲平时同好朋友倾偈系点。」

陈滢获赞「愈嚟愈靓」

其实剧集昨晚亦著墨不少描绘陈滢角色江妙姿，平时在警局粒声唔出、形同隐形的妙姿，原来有段不堪回首的过去，妙姿初出茅庐时，曾遭前雇主要求拍下卖弄身材的影片，更因而获封「黄金 32C」，令她在警局备受非议。为配合剧情，陈滢需穿上低胸吊带背心配合高角度拍摄；而根据报道，为令陈滢拍摄时感觉更安心，当日现场没有太多工作人员外，导演拍摄也有给陈滢过目所有素材予以保障。被陈滢笑指为全剧最性感的这一幕，昨晚播出后在网络引发极大回响，网民大赞陈滢「愈嚟愈靓」，并大赞三名娇娃各有千秋，甚具追看性。昨晚，陈滢强忍丧友伤痛、含泪与上司黄子雄对话一幕，亦展现了日趋成熟的喊功。

Duncan及Eden 角色名劲有趣

除了主角，昨晚开始亦陆续有配角弹出，当中两位就是饰演古惑仔「罗白」的侯隽熙（Duncan）及「余旦」的刘展霆（Eden）。虽然 Duncan 及 Eden 的戏份暂不算多，但二人分别凭借出位「气质」及「发色」备受关注。先说 Duncan，透过《声梦传奇 2》入行的他，近年凭借 Plan V 的网络短片及近期主持《唱钱》人气急升，今次 Duncan 虽然是首度拍剧，但无论是叛逆外形、嚣张态度／步姿，以及不可一世的说话语气，均令网民觉得他是新一代「TVB 御用古惑仔」，并大赞他「好有戏」。至于 Eden，则因染了一头橙色头发成为讨论焦点，获不少网民大赞够晒 Sharp 醒、亦令 Eden 望落更似古惑仔。事后 Eden 在 Ig story 透露发色是剧组要求染上，剧组果然独具慧眼！

