游飚离世丨游飚猝逝震惊娱乐圈 逾30年演艺生涯广结人缘 众星发文悼念 「一蚊JOE」：咱们在家乡再聚

更新时间：15:30 2026-02-25 HKT
发布时间：15:30 2026-02-25 HKT

临时演员出身的前TVB绿叶游飚昨晚（24日）突然传出死讯，终年57岁。游飚的好朋友黄文标向传媒其证实死讯，并表示游飚于本月12日在办公室见客时突然感到不适，要求黄文标替他叫白车，送院前已呈半昏迷状态，送院后证实脑出血，随后一直昏迷，延至昨晚10点前，证实不治。游飚在医院弥留时，太太曾在社交网发文：「我的巨人倒下了，世界崩溃了，求你再为我和游菜B努力一下好吗？」可惜游飚最后撒手人寰！

不少演员对游飚离世感到震惊

黄文标称之前未有听过游飚有任何病征，相信好友都不察觉身体出问题，游飚的后事有一班朋友跟进：「其实大家都唔知佢太太需要乜帮助，暂时朋友圈发起筹款，都系私人捐助，唔会公开。」游飚在逾30年的演艺生涯中，拍过超过100部作品，与不少演员合作过，对于他的离世都感到震惊。

相关阅读：游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款

「一蚊JOE」游莨维愿兄长安息一路好走

「一蚊JOE」游莨维今日在IG贴上与游飚的合照并说：「飚兄长，一路好走。记得刚入TVB，在化妆间巧遇您，您笑容满面的对我说：『细佬，我哋喺TVB系 『冇人姓』，加油啊！』转眼原来已经20年，恍如昨天。之后喺湾仔洛克街头偶遇，知您的生意做得有声有色，替您甚是高兴，您又笑着说：『加油啊，做『够』就走啦！』承您所言，20年，够了。之后在福建企业家总会 ，第一届周年晚宴，才知道原来大家是同乡， 您又笑着说：『大家福建人，一定互相撑大家，加油啊！』您，是我其中一个加入的原因，到上年尾，我加入BNI 后，才知道您原来一早长袖善舞，人尽称赞！立志以您为榜样，向您学习！怎料今日惊闻噩耗，诚为心碎，愿兄长安息，一路好走，咱们在家乡再聚～」

资深传媒人杨绍鸿：飚，一路走好

资深传媒人杨绍鸿亦在FB发文悼念：「今早起床就传嚟一个唔好嘅信息，从你做临时演员开始已经认识，你系一位对演艺事业好有心嘅艺人，睇住你好努力一步一步踏上演员之路；无奈今日收到你离开嘅消息，唯一可讲嘅，就系：飚，一路走好。」游飚的艺训班师兄邓英敏亦表示：「非常震惊！冇人相信！原来游飚师弟农历新年前脑中风，因为爆得太厉害，所以最后只能靠机器维持生命，前晚（23日）心跳开始放慢，昨天（24日）下昼曾跌到42，延至晚上九点左右与世长辞！RIP。」

相关阅读：前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态

