宫馆凉太@Snow Man遭揭恋人气主播 王子人设粉碎伤尽粉丝心

日本超人气男团Snow Man的32岁成员宫馆凉太，今日（25日）被《女性SEVEN》踢爆与日本电视台（NTV）27岁人气女主播黑田美优秘密拍拖，期间一度更误传绯闻男主角是宫馆的队友──目黑莲，因而惹来中港台日粉丝热议。

宫馆凉太连累目黑莲

事缘《女性SEVEN》昨日（24日）预告今日会爆料，更形容恋闻男主角是「超一流国民偶像」，女主角是「爆人气女主播」，引得各地网民纷纷猜测，一度盲猜男偶像是松本润、龟梨和也、山下智久。及后又有网民凭借杂志预告中的图片剪影，以及主角名字字头是R、M的提示，而猜测男主角是Snow Man主将兼顶流偶像目黑莲（Ren Meguro），仲乱估女主角是TBS主播南后杏子，吓到一众目黑女粉丝个心卜卜跳。最终揭晓那个「R、M」就是宫馆凉太（

Ryota Miyadate），他的绯闻女友就是黑田美优。最搞笑是正远在加拿大拍摄美剧《幕府将军2》的目黑莲竟在周刊预告会爆料的同一时间，在IG发布宣传代言品牌时装骚的限时动态，上面更写着「你想一起看吗？」有多心的网民就将之解读为目黑召唤粉丝去「睇热闹」，顺便澄清「当事人唔系我」。

宫馆凉太、黑田美优家中约会

至于正主宫馆凉太和黑田美优就被周刊跟拍，发现两人频频在家中约会，女方更曾到男方家中过夜。该周刊于2月各大电视台热播冬奥期间，拍到黑田美优在清晨还不到7点之时，已从宫馆凉太家中出发，前往东京汐留的日本电视台上班。而在前一晚又拍到她到访宫馆家，怀疑她在宫馆家中过夜，翌日直接由「男友」家中前往公司。对此，男方事务所回应：「（黑田）只是（宫馆）朋友之一。」NTV则表示：「对员工私生活一向不予回应。」有传媒指黑田与宫馆的同门师兄中丸雄一的主播老婆笹崎里菜情同姊妹，怀疑二人是在双方亲友介绍下认识。