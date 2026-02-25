游飚离世丨临记出身最憎被叫「茄哩啡」 成「御用强奸犯」做到心灰有情绪病

前TVB「御用烂仔」游飚昨晚（24日）因脑出血昏迷多日不治，终年57岁。游飚曾因渴望成为演员，在中三毕业应征临时演员，由日薪3元的临记做起，直到于1989年投考第3期艺员进修班入行。游飚逾30年的演艺生涯中，拍过超过100部作品，多演烂仔、强奸犯角色，最终在2012年离开效力逾20年的TVB。

游飚拒接手父母经白鸽生意

游飚当年放弃接手父母经营的养白鸽及售卖新鲜乳鸽的生意，加入TVB成为艺人多年，最终选择离巢，曾转投王维基旗下的HKTV，却因未获发牌，游飚在2004年转换跑道，创立环境工程公司，专门负责去甲醛服务。游飚曾在邓英敏的YouTube频道《老友鬼鬼》访问中，提到离巢原因，更因为心灰意冷，出现情绪问题，怨气好大。

相关阅读：前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态

游飚演死法多过罗乐林

游飚在节目中提到最憎被叫「茄哩啡」：「临时演员都系演员，唔准叫『茄哩啡』，不过𠮶阵系开心，拍10套剧集有9.99套一定古装，无论死几多次都弹番起身，死法系多过罗乐林，佢一日死9次都冇用。」从不推戏的游飚多度饰演烂仔、强奸犯，原来早在训练班时，已被导师批评有「强奸样」。

相关阅读：「TVB御用烂仔」游飇罕现身谈辛酸史 曾难以抽离想周街打人 淡出多年变老板

游飚忆述当年在训练班期间，有一堂专门训练接吻的「茄轮堂」，游飚表示：「𠮶阵我哋一堂叫『茄轮堂』，即系接吻堂，有一日嘉宾老师刘家豪监制话想训练一下我哋嘅演技，就系同班同学『打茄轮』，𠮶阵系7个男同学对14个女同学，佢仲话两个礼拜后会考试。」

游飚被批评有「强奸样」

游飚指当时众同学为考试而努力练习：「我哋为咗考试成绩不停练习，考试𠮶日系现场有摄影机，大家轮住做，跟住睇play back，刘家豪睇完就评论我同𠮶一位女同学嘅表现，佢话好明显我系强奸紧呢位女同学，佢个样又真系好被逼㖞。原来佢系要我哋明白，结果唔重要，而系之前铺排咗啲乜嘢，先去到呢个接吻镜头，系要交代，唔系为接吻而接吻。」

相关阅读：游飚专访丨「TVB御用烂仔」由时薪$3临记挨逾20年变老板 疫情后公司面临倒闭：下次见我可能冚咗旗

游飚早在做临时演员时，已开始演烂仔及拍强奸戏：「我未做演员已经喺《绳之于法》做屯门色魔，有一次见到群姐（许思敏），一见面就话『群姐，有20年几年冇强奸过你㖞』。其他人唔知发生乜嘢事，就话我点解咁讲嘢，我咪话大家误会咗，想多年我做屯门色魔，群姐就系畀我强奸。」

游飚角色定型怨气大

游飚由于多度饰演同类型角色，而被定型封为「御用烂仔」、「御用强奸犯」，游飚最终做到心灰意冷：「我唔系介意做任何角色，而系一种角色你做咗超过10几20年都系喺𠮶个位，喺后段𠮶10年左右嘅时间，我做到好心灰意冷，甚至有情绪病、精神病，怨气好大，好容易发脾气，因为同我哋早期做嘅完全系两样嘢。」

相关阅读：游飚离世丨家人陪伴下与世长辞遗年幼女儿 黄文标忧心好友遗属负担有压力