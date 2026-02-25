游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款

临时演员出身的前TVB「御用烂仔」游飚昨晚（24日）传出死讯，终年57岁。黄文标证实好友游飚于2月12日因脑出血昏迷，延至昨晚10时前离世。游飚在医院弥留时，太太曾在社交网发文：「我的巨人倒下了，世界崩溃了，求你再为我和游菜B努力一下好吗？」可惜游飚最后撒手人寰！

游飚见客感不适要求召救护车

黄文标当日亲送游飚入院，他向传媒透露当日游飚在办公室感到不适，却仍如常见客，还向黄文标介绍客户是前TVB新闻部同事。双方交谈一阵后，黄文标发现游飚伏在枱上，还一度跟游飚开玩笑问「见紧客眼瞓」，游飚表示极度不适，并要求召救护车。

游飚在家人陪伴下与世长辞

黄文标忆述在等救护车期间，游飚已呈半昏迷状态，到达急症室时已证实脑出血，要开窿减低颅压，只是游飚一直昏迷。直到第二日因游飚的颅压仍偏高而要开颅骨，可惜未见好转，在家人陪伴下与世长辞。身为游飚朋友兼同事，黄文标对好友突然离世感难受，因二人份熟好友，黄文标在游飚的水触媒生意工作，视对方如老板。而且游飚的女儿仍在读书，家属负担有压力，黄文标担心不知如何才可以帮到对方中：「佢哋夫妻感情好好，囡囡知道爸爸走咗，两母女都好伤心，都唔知点帮佢哋，佢囡囡得11岁，相信佢太太而家好乱！」

游飚后事由一班朋友跟进

黄文标续说：「虽然佢有间公司，但系一直系佢独力支撑，太太只系帮手对内事务，而家暂时最困难系经济方面，近一年公司业绩差，详细情况唔清楚，而家佢走咗，未知公司点处理。」黄文标和游飚两人逾30年，如今老友突然离世，黄文标难以接受：「我未接受到佢离开，只感到人真系好化学。呢个朋友有义气，对人好，好值得交心。」黄文标指之前冇听过游飚有任何病征，相信好友都不察觉身体出问题：「而家有一班朋友跟进后事，我通知咗演艺人协会同艺进会，古生（古天乐）话有乜需要帮手出声，其实大家都唔知佢太太需要乜帮助，暂时朋友圈发起筹款，都系私人捐助，唔会公开。」

