前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态

临时演员出身的前TVB绿叶游飚昨晚（24日）突然传出死讯，终年57岁。游飚的好朋友黄文标向传媒其证实死讯，并表示游飚于本月12日，在办公室见客时突然感到不适，并要求黄文标替他叫白车，送院前已呈半昏迷状态，送院后证实脑出血，随后一直昏迷，延至昨晚10点前，证实不治，遗下妻子和年幼女儿。

游飚2004年转型并创立环境工程公司

游飚在1989年投考第3期艺员进修班入行，虽然入行后拍过逾百部剧集，不过发挥机会不多，再加多次演出黑社会又或者强奸犯角色，结果被封为「御用烂仔」兼御「御用强奸犯」，直到2012年游飚决定离巢，期间曾转投王维基旗下的HKTV，后来因未获发牌，结果游飚在2004年转型并创立的环境工程公司，专门负责去甲醛的工作。

游飚曾坦言最憎被叫「茄哩啡」

TVB「御用烂仔」的游飚曾坦言最憎被叫「茄哩啡」：「临时演员都系演员，唔准叫『茄哩啡』，不过𠮶阵系开心，拍10套剧集有9.99套一定古装，无论死几多次都弹番起身，死法系多过罗乐林，佢一日死9次都冇用。」还试过因连续饰演黑社会三年抽离不到，有次行闹市竟想打人，可惜游飚努力付出，收获却不成正比，深感未遇到适合角色，加上身边前辈纷纷离巢，他更坦言当年人工只有10,500港元，不过他强调没有指控TVB，因为没人强逼演员签约，一度做过酒楼公关、售货员的游飇最终选择离巢。游飇仍然爱演戏，也曾有TVB高层游说回巢，但他都直言：「都要开饭，靠电视台人工连自己都养唔到，点养家人。」游飇近年间中客串过戏瘾，曾为郑世豪拍摄《仍坚持》MV。

游飚推出新的抽油烟机做出口碑

游飚曾在2024年接受《星岛头条》的专访，游飚在2004年与数名拍档成立除甲醛公司，他忆述当时在商厦以月租1400元租下一间房，内里有两张写字枱，但以他当时的收入，连缴付租金都有困难。「1400蚊一个月其实已经好平，虽然只摆得两张写字枱，当你冇钱交时，点样去解决呢？𠮶时我哋唔需要人工，因为我喺TVB仲出紧粮，够养活自己，只不过要解决公司问题，一步步去发展，呢个故事太沉长。」游飚指后来开始求变，与其他公司合作推出新的抽油烟机，慢慢做出口碑。「𠮶阵唔敢讲上咗轨道，但多咗好多公司同我哋合作，都系自己尽能力，我哋希望喺个行内嘅窿窿隙隙生存到，唔好讲赚大钱，能够令到公司生存，已经唔容易。」对于现时公司是否收支平衡，游飚当时欲言又止，「我谂呢方面唔好去谂，系绝对唔容易，希望政府对我哋中小企真系有啲支持，令我哋过到呢个难关，我哋唔系想借钱唔还嘅人，只系好想过到呢关！」

