赌王三房儿子何猷启两女旋风式长大 前妻齐娇破例晒囡囡正面相 继承父母优良基因尽显名媛气质

已故赌王何鸿燊三房儿子何猷启在2020年宣布与齐娇（Gigi）离婚，结束短短两年的婚姻，离婚后两个女儿何煦龄（Tittania）及何煦鑫（Tylia）由齐娇独力照顾，并一度移居上海生活。齐娇由豪门新抱回归平淡，但生活依然富贵，经常周游列国叹世界，虽然齐娇曾表示随着两名女儿渐渐成长，希望她们低调生活，减少晒她们的相片，但日前破例再晒一对女儿的相片。

齐娇两女儿继承父母优良基因

原来在农历年期间，齐娇与女儿到吕良伟家中拜年，亦有到处游玩，吕良伟太太杨小娟与齐娇一向私交甚笃，当初齐娇在港定居时，两人不时聚会，虽然齐娇离婚后曾回到内地生活，但与杨小娟感情未有改变，两个女儿都继承了父母的优良基因，大女儿气质沉静，像爸爸；小女儿活泼俏丽，像妈妈，各有特色十分可爱。

相关阅读：何鸿燊三房儿子何猷启疑将再婚 离婚5年向内地女友求婚照疯传 何家未来新抱背景曝光？

齐娇仍常常安排两名女儿探望长辈

何猷启与齐娇离婚后，曾传出多段恋情，去年更流出何猷启向名媛女友Fiona求婚成功的相片，有疑为二人的好友留言：「一步步走到今天太不容易了！替你们开心！」曾有指Fiona姓邹，本身热爱小动物而且人缘好，曾出席东华三院活动，与何超莲、何超云、林心儿等名媛有交情，去年4月时已跟何猷启出席活动，恋情渐渐浮面！何猷启与齐娇虽然已离婚，但齐娇仍常常安排两名女儿探望长辈，亦与何超莲及何超盈关系非常好。早前大女曾返港为嫲嫲陈婉珍庆祝71岁生日，穿上粉红色花花小旗袍与陈婉珍有「嫲孙相」，齐娇虽与何猷启缘尽，但亦没有向女儿说前夫半句坏话，更曾透露何猷启在关键时刻和重大节日也会陪伴女儿。

齐娇对婚姻已经没有太大的希望

齐娇离婚后曾有一段时间变得低调并暂停更新IG，直到近年才以新形象现身，经常IG分享近况，除了凑女外，齐娇是首届香港城市大学与清华大学合作EMBA＋MPA项目「城大EMBA」毕业学员，齐娇还曾以两孩之母的身份分享个人经验给怀孕中及已生产的妈妈：「不能因为有了孩子就完全没有自己的社交圈子了，久而久之，会被社会淘汰，会跟社会脱轨。总而言之，我想表达的就是不能因为有了孩子就丢了自己。」齐娇曾在访问重提与何猷启的一段婚姻，在访问中，齐娇表示一对女儿一年开销大约要120万，而她的收入每月一个月最少3、40万。齐娇更被问下一段感情要弟弟或那种有质感的大叔？她很快便说：「一定是大叔，再也不想找弟弟，因为我的前任就是比我小，然后我不再想找所谓的富二代，no。」不过齐娇对婚姻已经没有太大的希望，不会再结婚。

相关阅读：三太陈婉珍大孙女7岁生日 前新抱齐娇晒女儿近照似足何猷启 影庆生照泄大屋宽敞内貌