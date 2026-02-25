李龙基黄大仙庙拜月老求良缘 开出惊人择偶条件：要17岁卜卜脆富家女丨独家

75岁李龙基农历新年期间到黄大仙庙参拜月老及财神，祈求姻缘顺利及财运重来。他直言经历与王青霞的「爷孙恋」后，对爱情再无特别憧憬，一切听天由命，但搞笑开出最新择偶条件，除非遇到「17岁半、身家46亿」的少女对象才有吸引力。另外，他强调自己入行46年从不追求爆红，而是靠实力揾食，对于被指消费前女友，他反击称是自媒体为流量炒作，更不满有人评论其性能力，劳气反问：「你又唔系瞓喺我床底！」 采访：方骞平 摄影：罗安强

重游黄大仙庙，李龙基感触良多，自揭当年女友王青霞惹官非被捕时，曾独自来祈求对方逢凶化吉，如今回想仍不胜唏嘘。他在庙内被不少善信拉住合照，有人更无惧负评，力撑基哥，令他感激不已。日前他在街上被女士拦截打气，叫他「唔好伤心」，又有男士豪气叫他「唔好理人咁多」。他强调头脑清醒的人不会乱听毫无逻辑的闲言闲语，更批评老作文化不值得欣赏，希望能从此消失：「如果系我错，证据挖出嚟，我就无话可说。」

基哥盼平静过日子

面对月老，基哥坦言对将来会和谁在一起没有特定对象，只求将来能平平静静过日子：「我成日都话好信个天，佢自有安排。」语毕他鬼马补充：「除非遇上个17岁半、身家46亿嘅对象，咁就有好大吸引力啦！我都70几喇，仲谂乜鬼呀？唔想畀人搞咁多嘢。」他重申原先确实打算与王青霞结婚，无奈后来知道对方是人妻身份，基于道德问题，纵然万般不舍，终究要分手。目前他寄情于子女及「飞机佬朋友」，暂时将注意力离开王青霞，但他同时认为世事难料：「Who knows？今日发生咩事，我有冇能力去等佢都唔知道。到时佢系自由身，我哋两个依然相爱嘅话，复合唔难，又或者我哋各自有第二个呢？」

李龙基反击消费前度

对于被指仍「消费」王青霞，基哥解释自己根本不想提，而是自媒体靠流量揾食，不停挖出来：「老实讲啊，如果计算咁叻嘅话，我早已喺红馆开32场啦，我何必日夜挨夜挨，唱生唱死？我从来冇谂过计算啲乜，只不过我哋系两情相悦，我爱佢，佢爱我，系我哋两个人嘅事。何必作到咁大呢？」讲到有YouTuber连他性能力都批埋，基哥劳气反击：「我得唔得有乜相关？系我和王青霞之间嘅事，与你何干呢？你话我唔得就唔得咩？你又唔系瞓喺我床底，畀啲证据出嚟，得与唔得只有我同王青霞知。」

王青霞被YouTuber「导游哥哥」爆她和妈妈及陈姓老公食冬至饭。

基哥独家向《星岛头条》披露「分讯」时爆喊。

当年基哥和王青霞在鲤鱼门许愿树下，为《星岛头条》影贺年相。

「爷孙恋」后，近年基哥成为新闻人物。

问到会否怕「分讯」后人气滑落影响工作机会？基哥中气十足反击，话自己从不担心：「入行接近46年，点解到𠵱家先博红呢？而且我都70几岁，要咁红做乜呢？我都唔知听日能唔能够瞓得醒呀！因为最近真系有好多朋友50多岁离世，所以唔知道，既然系咁仲搞咁多嘢做乜？」他强调实力才是底气，10年前曾去过6次美国、3次英国及澳洲，还有无数次在东南亚及内地演唱：「𠮶段时间我飞来飞去真系红，不知几好揾。我永远觉得自己系靠实力，人哋钟意听我唱歌，煲呢啲新闻系冇价值嘅。」

