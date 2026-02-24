金像男配角冯皓扬终反击 发声明告「前校长」持续不实指控属诽谤：已交律师处理

金像奖「最佳男配角」、21岁冯皓扬（羊羊）在2022年曾加入TVB艺员训练班成为一日学员，曾因此闹出传不满「艺训班星级导师」风波，不过在2023年参与TVB剧集《法证先锋6 幸存者的救赎》后，签约成为TVB的亲生仔。去年前小童星训练学院创办人Momo校长在IG上载影片，点名冯皓扬忘本，还斥对方「插我一刀」、「谋财害命」。

事隔多月，冯皓扬终于为事件作出反击，今日（24日）在IG贴上律师信并说：「鉴于巫丽仪女士对本人及家人的持续不实指控，此事已经交由「李全德律师事务所」处理相关声明，并透过其律师行发出律师信予对方。谢谢各位对本人及此事的关心」

巫丽仪（Momo）校长在2016年7月创办小童星训练学院（Momo Casting Talent School），报读训练班可在演技、唱歌、跳舞「进修」。训练学院开业仅一年，学生人数已有200人，冯皓扬于11岁时加入学校，曾拍过节目、广告、剧集，成为训练学院的「生招牌」。到了2025年11月，巫丽仪在社交平台拍片控诉冯皓扬及其母亲「忘恩负义」：「佢为咗划清界线，仲要同人哋讲我哋嘅课程唔系咁正规，周围咁唱我，完全否定咗我5年嚟嘅心血，同埋专业。最终佢仲选择谋财害命，嚟结束我哋呢一段关系。」冯皓扬一直未有为事件作出回应，直到今日（24日）在IG贴出律师信并称透过其律师行发出律师信予对方，声明全文如下：

本所谨代表冯皓扬先生及其母亲余女士(「本所客户」)作出以下声明:

由于巫丽仪女士在多个社交平台上持续上载多段影片，影片内容不仅涉及对本所客户二人的 恶意诬蔑和诽谤，当中更包含大量不实与失实的指控。这些言论已对本所客户的名誉、人格 及社会形象造成严重损害，并在公众间引起误导与混淆。为正本清源，澄清事实真相，并捍卫本所客户应有的尊严与合法权益，本所客户不得不郑重作出以下公开声明及澄清。 一、关于就读小童星训练学院及学费事宜 冯皓扬由2017年3月开始于小童星训练学院上课，直到2021年9月应巫丽仪女士建议暂停学业而正式转为学院员工。在学期间，本所客户已缴交所有学费及相关费用，合共港币 $306,009元，并有学院发出的正式收据及银行纪录为证，相关不实影片中「任何没有交学费」 的指控均属不实。更甚者，在冯皓扬转为学院员工后，学院在他没有参与任何课程的情况下，继续将已付的学费堂数扣减，直至2022年7月清零为止，此亦有课堂群组 WhatsApp 截图记录为凭。另外，冯皓扬一切在学期间的课堂安排、暂停(因应疫情)及较后与母亲的离职均依校方流程办理，与其他学生或员工无异。 二、 关于自杀意图及对同学的诬蔑 冯皓扬一向热爱生命，从未有过任何自杀念头或行为。相关不实影片中所谓「多次自杀意图」、 「与同学相约跳楼」及「同学为冯皓扬改其花名为“X样”」等内容，均属捏造虚构。此类不实言论不仅严重损害冯皓扬本人的名誉，更对其同学及母校名誉和形象造成重大影响。 三、 关于巫丽仪女士母亲去世的诬蔑 本所客户从未与巫丽仪女士之母亲有任何接触，其所谓「因我们造谣的报道导致学院结业，并致使其母亲去世」的言论，完全缺乏事实根据，纯属捏造。更何况，当时关系友好的巫丽仪女士曾向本所客户声称，她们（包括其两名子女）与其母亲及其他家人，早已断绝往来多年，并没有任何联络。 四、 关于煽动家长投诉令学院结业的诬蔑 本所客户从未联络或煽动任何家长向《东张西望》投诉小童星训练学院，亦未曾参与其事宜。 五、 关于「食霸王餐」及人格诽谤 有关不实影片中诬蔑冯皓扬「食霸王餐」及对其人格的侮辱，均属失实。事实上，冯皓扬在年少时曾于学院附近用餐时忘记携带银包，两次均由当时友好的巫丽仪女士之儿子（林建邦 先生）代为支付，其后已全数归还相关金额。更值得一提，冯皓扬于2022年获邀拍摄相关餐厅的广告宣传片，并在社交平台亲自分享了这段童年趣事，资料均可查证。此外，影片中 所谓「冯皓扬自幼粗口烂舌」、「在面试时向初次见面的校长表示不喜欢演戏，入娱乐圈只是为了认识有钱人」等言论，均属夸张捏造，毫无事实根据。此类不实指控已严重损害冯皓扬的人格及声誉。 六、 关于电影《妈妈的神奇小子》及第40届金像奖门票事宜 在拍摄电影《妈妈的神奇小子》期间，从未有任何小童星训练学院的导师到拍摄现场指导。 整个拍摄过程均由电影监制、导演及多位专业演员耐心指导冯皓扬。此外，金像奖大会在颁奖礼前已一早通知本所客户已安排两张门票予冯皓扬的父母，而并非如巫丽仪女士多次强调的版本。而巫丽仪女士所得的个人门票，则由金像奖大会为其另外安排。 七、 其他诬蔑和诽谤事项 上述仅是众多失实影片中的部分要点，相关影片及言论中对本所客户的其他指控，包括诋毁巫丽仪女士及小童星训练学院、向巫丽仪女士提出借贷要求、要求巫丽仪女士支付冯皓扬其他兴趣班学费、要求加薪、跟踪滋扰、联络政府部门投诉，破坏其公司活动等等，均属子虚乌有，毫无真凭实据。这些恶意诬蔑与诽谤不仅严重损害本所客户的名誉与人格，更对社会公众造成误导和混淆。 为正视听、维护公义，本所客户已于2026年1月23日正式向警方报案（档案号码： 2600XXXX），并已透过本所向相关人士发出律师信，以示严正立场，其中并要求将所有涉事影片及贴文从各公众平台完全下架及发布公开道歉声明。本所客户保留一切法律追究的权利，绝不姑息任何恶意中伤或不实指控。 特此声明。 端此,即颂大安 李金德律师事务所 2026年2月24日

