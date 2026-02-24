黄凯芹邀得周慧敏余剑明合唱 师傅邓蔼霖开场独白 红馆个唱备战克服畏高

黄凯芹（Chris）今日为将于3月6及7日在红馆举行的《黄凯芹《40年来》香港演唱会》进行彩排。由于入行40年经历过多间唱片公司，制作这次演唱会歌单也有难度，单单演出项目已有50多项，真的要看届时有没有encore机会，而且两晚歌单也会有些不同。他呼吁到场歌迷一定要事先练歌，因为尾段全是经典大合唱部分。

林珊珊未能获邀感遗憾

演唱会嘉宾方面，他已落实与他合唱新歌《数十年后》的几位电台DJ拍档周慧敏、余剑明、阮兆祥及郑丹瑞等，两晚都会在台上合唱新歌及另有合作部分。问到林珊珊及何嘉丽会否现身？他说：「何嘉丽现在是旅游达人，经常不在香港；至于林珊珊因为是草蜢经理人，恭喜草蜢也举行40周年演唱会，所以林珊珊作为经理人当然要全力支持草蜢，不是很支持我呢！而她也因太忙身体透支，所以早前邀请她录制新歌也未能成事。」

邓蔼霖开场独白

Chris开心表示，已邀请了师傅邓蔼霖为他的演唱会开场独白。但为了保持惊喜，师傅写好的开场独白至今Chris也没有听过，他想留待到红馆彩排时或在舞台上才听。问到怕不怕被邓蔼霖的独白弄哭？他说：「我是眼浅，但我觉得她是全香港最好的DJ，无论声线、表达能力、思维、夹歌及访问都是一流，她不开咪真是很大的损失，我作为她其中的一个徒弟也感到荣幸。」

Chris个唱成为首个代币化投资项目

对于有证券公司推娱乐产业代币化，黄凯芹演唱会成首个代币化投资项目一事，Chris全不知情，也完全不懂这方面的事，只能感谢投资方对他有信心及俾面，希望他们成功。售票情况方面，以Chris所知，只剩下山顶位及一些角落的位置。

黄凯芹克服畏高挑战

问到新年期间是否闭关？Chris称，过年没人为他做贺年食品，如角仔及煎堆，变成自动戒掉煎炸食品，保持清淡饮食。期间他更苦练钢琴，又留指甲重新拿起10多年没有弹过的结他练习。至于舞台和服装则全权交给专业人士处理，听闻设计舞台有惊喜，得知舞台搭建是两层楼高且有楼梯，他需要挑战体能和克服畏高症。他笑言：「真的有点担心与舞蹈员该在哪个位置跳舞，也会加强排练和靠执生。而服装方面，我惊那些就来那些，我不想穿黑色，但设计师却安排黑色、金色和圆领外套。」