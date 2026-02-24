Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《夜王》票房香港录4876万 刷新华语片首周纪录

影视圈
更新时间：17:15 2026-02-24 HKT
发布时间：17:15 2026-02-24 HKT

《夜王》于上周二（2026年2月17日）上映，截至昨天（2月23日）港澳两地累计票房高达港币$48,768,984（香港地区占HK$45,890,399）。

《寻秦记》《毒舌大状》紧随其后

根据香港票房有限公司纪录，有关数字打破了过去纪录，成为香港历年香港电影及华语电影首周票房冠军，票房收入有望更创新高。

历年香港电影及华语电影首周票房首三位，分别是于2026年2月17日上映的《夜王》，港澳地区首周票房为港币$48,768,894，香港地区首周票房为港币$45,890,399。第二位是2025年12月31日上映的《寻秦记》，港澳地区首周票房为港币$48,365,704，香港地区首周票房为港币$45,557,169。第三位则是2023年01月21日至06月16日上映的《毒舌大状》，港澳地区首周票房为港币$43,470,230，香港地区首周票房为港币$41,508,837。

