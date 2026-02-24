Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有

影视圈
更新时间：18:00 2026-02-24 HKT
发布时间：18:00 2026-02-24 HKT

现年29岁的「音乐女神」海儿近年因为担任TVB节目《中年好声音》评审人气急升，拥有甜美样貌及骄人身段的泳儿，不时在社交网分享性感靓相派福利，吸引大批粉丝关注，一举一动都成为网民的话题人物，人气不比参赛者逊色。

海儿再有旧照流出惹争议

日前有网民在Threads晒出两张疑似是海儿的旧照片并留言：「2019年呢个系咪海儿？」相中可见，相中人的五官轮廓兼加上骄人身材与海儿极度相似，惹来网民讨论，海儿亦有「上水」并回复表示「吓死！」

相关阅读：《中年好声音4》评审团内幕大公开！海儿感情状态大逼供 谭辉智惊爆周国丰拖女行街？

海儿大方坦诚获网民力赞

原来相中人的确是海儿本人，她在po下留言：「吓死，不过我以前返学个阵，再样衰啲嘅look都有」有网民留言海儿大方坦诚：「其实咁样算系样衰咩，只系平时日常生活照，唔会无时无刻都咁靓啩。」、「我觉得偷拍情况下好靓啦。」、「咁都叫样衰？ 喺街见到一定望。」、「有咁正嘅女朋友，望住一世，眼中只有你。」、「好老实讲，唔觉得同而家好大分别。」

海儿曾经历了3次箍牙疗程

其实早年曾有一段海儿在2014年的一段表演片段，当时海儿皮肤较现在黑，惟已有极强的唱歌实力，曾有人指海儿的样貌和身材疑似「再进化」而引起网民们讨论。海儿曾表示在英国回港后一日只食一餐：「我主要都希望尽量可以瘦啲，始终要上镜，尽量食健康少少。我最初系冇咁注重营养，但系而家系均衡，如果约咗朋友都会食两餐。」海儿更曾经历了3次箍牙疗程，不过，她解释这一切并非纯为美貌，而是为了守护自己的歌唱事业。

相关阅读：《中年好声音》索爆评审海儿骚「最强玲珑曲线」 上围上下摆动极震撼 极丰满身材撑爆衫

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
即时国际
23小时前
荃湾商场开年醒狮被批「Hea舞」 表演者现身吐苦水：底薪$600为爱发电｜Juicy叮
荃湾商场开年醒狮被批「Hea舞」 表演者现身吐苦水：底薪$600为爱发电｜Juicy叮
时事热话
7小时前
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
投资理财
13小时前
《欢乐今宵》女主持历恐怖车祸险破相  淡出近30年罕现身香港  与近半世纪生死之交聚首
《欢乐今宵》女主持历恐怖车祸险破相  淡出近30年罕现身香港  与近半世纪生死之交聚首
影视圈
10小时前
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
生活百科
23小时前
刘美贤冬奥会女子花式溜冰夺冠。中新社
中国观察：刘美贤母亲曝光 「中功」二姐
即时中国
10小时前
前上市公司主席晒英护照称「零用途」 Hashtag「只系装饰品」「废物利用」掀议｜Juicy叮
前上市公司主席晒英护照称「零用途」 Hashtag「只系装饰品」「废物利用」掀议｜Juicy叮
时事热话
5小时前
巴拿马临时接管两座港口 长和斥行动不合法 「员工不得沟通 否则面临检控」
01:15
巴拿马临时接管两座港口 长和斥行动不合法 「员工不得沟通 否则面临检控」
商业创科
7小时前
包括黄咏雯及李洁冰在内的13名家长，以及1名商人被裁定罪名成立。资料图片
行贿英基国际幼稚园行政主任换学位 13家长与1商人串谋受贿罪成还押候判 官：监禁无可避免
社会
6小时前
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
影视圈
2026-02-23 19:00 HKT