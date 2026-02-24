《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有

现年29岁的「音乐女神」海儿近年因为担任TVB节目《中年好声音》评审人气急升，拥有甜美样貌及骄人身段的泳儿，不时在社交网分享性感靓相派福利，吸引大批粉丝关注，一举一动都成为网民的话题人物，人气不比参赛者逊色。

海儿再有旧照流出惹争议

日前有网民在Threads晒出两张疑似是海儿的旧照片并留言：「2019年呢个系咪海儿？」相中可见，相中人的五官轮廓兼加上骄人身材与海儿极度相似，惹来网民讨论，海儿亦有「上水」并回复表示「吓死！」

海儿大方坦诚获网民力赞

原来相中人的确是海儿本人，她在po下留言：「吓死，不过我以前返学个阵，再样衰啲嘅look都有」有网民留言海儿大方坦诚：「其实咁样算系样衰咩，只系平时日常生活照，唔会无时无刻都咁靓啩。」、「我觉得偷拍情况下好靓啦。」、「咁都叫样衰？ 喺街见到一定望。」、「有咁正嘅女朋友，望住一世，眼中只有你。」、「好老实讲，唔觉得同而家好大分别。」

海儿曾经历了3次箍牙疗程

其实早年曾有一段海儿在2014年的一段表演片段，当时海儿皮肤较现在黑，惟已有极强的唱歌实力，曾有人指海儿的样貌和身材疑似「再进化」而引起网民们讨论。海儿曾表示在英国回港后一日只食一餐：「我主要都希望尽量可以瘦啲，始终要上镜，尽量食健康少少。我最初系冇咁注重营养，但系而家系均衡，如果约咗朋友都会食两餐。」海儿更曾经历了3次箍牙疗程，不过，她解释这一切并非纯为美貌，而是为了守护自己的歌唱事业。

