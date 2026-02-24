38岁前「TVB御用小三」求翻身 为揾食移居佛山摆摊还债 曾半年冇工开变月光族

38岁的于淼因貌似范冰冰而有「将军澳范冰冰」之称，当年代表大连出战《2012国际中华小姐竞选》的她，最终10强止步，一度留港工作，可惜因广东话不灵光，而影响发展。于淼三年前离巢TVB后，返回内地做KOL，最近更为事业迁到一地与多位前TVB艺人市集摆摊，合作直播带货寻拎商机。

蔡淇俊关注于淼

蔡淇俊早前曾提到于淼加入其团队成为新成员，在昨日（23日）公开的影片中，蔡淇俊正式介绍于淼，透露合作的契机：「我欣赏佢嘅积极进取，（陈）思齐流量上嚟嘅时候，佢蹭咗两条视频，效果都唔错。」吸引蔡淇俊默默关注。

相关阅读：于淼入行逾10年难甩口音 被称「北姑」自揭广东话冇进步主因

相关阅读：前TVB小生荣升老板豪气冧妻 搞盛大烟花汇演：够不够浪漫？ 烟雾弥漫被嘲似打仗

蔡淇俊近年转转型成功，积极开拓直播带货及市集摆摊业务，见到其团队现身「佛山功夫夜市」摆摊，进行户外直播。蔡淇俊提到与于淼双方第一次碰面的经过，当日于淼便决定搬到佛山：「加入我哋，呢种行动力同执行力，真系非常难得。」

于淼曾霉了半年无人问津

于淼在内蒙古出世，毕业于大连民族学院国际商学院（国际贸易专业），其家人定居北京。于淼来港发展期间，曾在剧集《多功能老婆》中饰演小三「颜成功」，获得观众关注，成为「TVB御用小三」，当时她以为就可以接商演赚钱，结果遇上特殊时期，香港所有商场集体关门，在家霉了半年无人问津。于淼亦因在TVB发展10年，仍带有口音，令事业未见起色，最终选择返回内地生活。

相关阅读：43岁前TVB整容女星生活拮据 摆摊为生月月掹掹紧 自卑不敢见母：唔想佢见我闭翳