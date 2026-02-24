东张西望丨14岁少年陷恋童癖男教练「肉偿」陷阱 母亲心碎揭猥亵对话：我同爸爸都接受唔到

TVB资讯节目《东张西望》今晚（24日）播出的一集，一名母亲（陈妈妈）称其年仅14岁的儿子疑遭一名男教练（J教练）诱骗，陷入一段极不对等的关系，当中更涉及「肉偿」等猥亵内容：「佢明知佢得14岁，你明知呢个系一个冇经验嘅小朋友，你都去糟蹋佢。佢都要同佢发生关系，我觉得呢个真系好难接受。」

涉事J教练矢口否认

事源于2015年，陈妈妈称14岁的儿子同朋友一齐去一间教授某种运动的工作室玩，想不到开始出事：「学校嘅老师都打嚟提醒，有一个金头发嘅男人嚟接我个仔放学，学校都好关注，佢唔系呢区嘅人。」采访队在机场追访涉事J教练时，他矢口否认并与采访队上演一幕惊心动魄的「机场狂奔」。

陈妈妈发现J教练向儿子说出猥亵对话

陈妈妈说：「𠮶段时间阿仔玩嘅时候，佢都好多时都冇畀钱过。我问点解唔使畀钱，不如妈咪帮你报班啦。个仔就话唔使报班，唔使嘥钱，会有人教佢。」不过陈妈妈未赶及去问清楚，儿子已经将这呢个大朋友带回家中，还介绍对方是在工作室认识J教练：「𠮶个教练系大佢十年。呢个人呢会帮阿仔补习，我都觉得奇怪。点解一个廿几岁嘅人，有正常工作，正常生活，会对阿仔咁有兴趣呢？花咁多时间喺佢身上，我觉得有啲可疑，所以就𠮶段时间开始就，经常留意阿仔嘅电话啦。」结果陈娜妈在儿子的电话上，发现J教练和儿子说出大量奇怪，甚至猥亵的对话：「呢个人开初同我仔讲自己系黑暗面，咁你愿唔愿意听呀。佢一开始同阿仔表白，其实净系想同佢有性关系。最初阿仔系拒绝，佢就话：『我都唔系钟意男人嘅』。」不过J教练未有收手，反而要追求陈妈妈的儿子：「同佢讲，一个人要改变，其实就系好短时间嘅事。有啲事情你要接受，自己可以改变得到嘅。同男仔拍拖，同我拍拖有咩咁好呢？因为佢又系一个成年人啦，佢又经历过几段感情啦，佢有女仔嘅温柔啦，又有男仔嘅担待啦。」

陈妈妈发现J教练和儿子去尖沙咀开房

之后一段时间，陈妈妈都会check住儿子的手机，但发觉儿子表示开始怀疑自己的性取向，而且教练的说话讲越露骨：「佢啲图片就系对方发畀佢嘅，然后配一啲好猥亵嘅文字，成年人一睇呢，就系已经发生咗性关系嘅对话嚟嘅。」从陈妈妈提供的截图所见，J教练已经咁样问的她的儿子「想唔想免费放学之后满足佢一个愿望」，而所谓的「瞓晏觉」其实是去时钟酒店开房，陈妈妈还说：「有一张相系一句英文，就问你准备好性未？即准备好玩呢件事未？第二张，我已经准备晒好啲嘢啦，同你温完书，我就同你去尖沙咀开房。」本来陈妈妈与丈夫商量对策，但很快已经发现儿子的定位出现在尖沙咀加连威老道一间时钟酒店，夫妇二人立即赶去现场，他们分头赶到的时候，儿子的定位已经去了附近一间餐厅：「我同爸爸见到个仔同呢个男教练一齐，搭住膊头系间食肆行出嚟。然后行咗去尖东地铁站𠮶度，徘徊咗好长时间，就坐咗喺月台度倾偈。最后走嘅时候，佢哋两个仲有几个goodbye kiss嘅动作，当时我同爸爸都接受唔到。结合之前我睇到𠮶啲好猥亵嘅图片，第二日，我就攞住所有知道嘅嘢去报咗警。警方睇过晒我啲所有资料之后，佢就话可以做嘢啦，可以告佢，最基本可以告咗佢非礼先。」

陈妈妈直接找J教练摊牌

不过陈妈妈报警后，发现J教练教仔仔点样应对警方的查问，再有惊发现：「发现呢件事嘅时候，佢每一日返嚟，我都去检查佢嘅底裤仔，我会睇下佢条裤会唔会有啲奇怪嘅污渍咁样啦。事实上，我真系发现过两次，我都收起咗，日后可能警方需要嘅话，就可以攞出嚟做证供。未申请到房嘅时候，又发现一次，阿仔嘅定位去咗某某大厦，我就问佢，你去尖沙咀某某大厦同某某大厦做咩？佢话系开房。」陈妈妈从J教练与儿子的对话中，不断看到对方催逼儿子与他进行亲密行为，陈妈妈认为事态严重，于是直接找J教练摊牌：「当时见面，佢系承认自己有做错过。我问佢，如果你真系钟意一个人，点解要涉及到性呢？佢都冇否认。」本来J教练同意慢慢做回普通朋友，但事实根本没有改变：「仲有啲朋友喺街上见到佢哋，有好亲暱嘅动作啦，甚至两个男仔坐喺大髀贴大髀咁坐著。」J教练更经常用命的口吻向儿子表示：「呢啲就系对我嘅伤害啦，如果想弥补，就要下次主动，应承下次弥补返俾我啦，净系讲对唔住冇用㗎。」后来陈妈妈更发现J教练对儿子身边的同学都有兴趣，希望来一个「三人行」，当他得悉同学仔声称收一千蚊可以同他们玩一次，J教练意竟回复指12岁先有资格开呢个条件，甚至又承认有恋童癖。几经辛苦，J教练终于被《东张》，J教练称已经没有做教练，最后机场上演「末路狂奔」，明晚（25日）《东张》将继续跟进。