《金多宝》排片风波下获1068万票房 翁子光被斥不爱香港电影感心灰意冷

由翁子光执导，金燕玲、钟雪莹、吕爵安、李尚正、杨诗敏（虾头）主演的2026年贺岁电影《金多宝》上映以来赢得口碑，但票房不似预期，翁子光早前在社交网发文，对排片安排表示不满：「早上8点多及凌晨12时多，然后施舍了一场中午1时多。一部戏一天二十七场，另一部戏一天两场。说好的港片共赢呢？不是说请大家几部贺岁片都要一并看完吗？」随即引来网民热烈讨论，当中有网民撑市场决定，并劝告翁子光小心反宣传之效。

翁子光没有你死我活的心态

今日（24日）翁子光在社交网再度发文，指关于《金多宝》的排片，他表示不会再作任何回应，能引起讨论，就留给公论，又解释发声表达，不是成见，只是说看到现实的感想。他说：「我也一直强调我只求生存空间，我方没有你死我活的心态，就今年来说，我是一直安份一个第二的位置。内心感受深，主要是因为几年来，我跟手足们在努力经营的电影品牌，致力于在大公司大集团的支配下做自己的电影，希望打出一条生路，然而本人的天真，及实况的艰难，不足为外人道。」

翁子光感谢各电影院的支持

虽然翁子光为不满不声而被受批评，但他表示会坚持为权利而发声。他说：「说是什么情绪勒索也好，说什么输打赢要卖惨也好，我始终坚持发声的权利，而不享受噤声的压抑。然而作为一粒微尘，有太理想化的想法可能都只会被视为虚妄及无谓，再遇类似事件，特别不牵涉本人的，我都仍会尽力表达，我从来如此，硬骨头同时是贱骨头。我不是名人，更不是圣人，吾乃一辈子电影学生，影圈三流打工仔。惟说我不是真心爱香港电影，无疑是最诛心并令我最心灰意冷的。」纵使对排片方面有不满，翁子光亦不忘对这次电影《金多宝》排片及宣传工作上，特别感谢发行方MCL的努力，还有各电影院的鼎力支持。他说：「我们的入座率虽不是最高的，但我们有著不少支持我们电影的观众，还有陆陆续续因为口碑入场的新朋友﹗感谢﹗我们不放弃，继续走。」

《金多宝》票房获得1068万

最后他更特别点名感谢朋友Kathy(火龙妈)传给他的一句讯息留言，令他感动不已。「……你以前是翁子光，现在也是翁子光，将来也是翁子光，懂你的人自然懂你。」截至2月23日为止，《金多宝》票房获得1068万。反观同期贺岁片《夜王》的票房捷捷上升，2月23日下午6时，7日票房已冲破近5,000万。