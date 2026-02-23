闵熙珍遭揭牵线NewJeans密会日本财阀 联手家长塑造人设扮惨

有「NewJeans之母」之称的ADOR前执行长闵熙珍日前在与HYBE娱乐的股权诉讼中获胜诉，HYBE需向她支付255亿韩圜（约1.38亿港元）。今日韩八卦媒体《Dispatch》（D社）惊爆闵熙珍其实于幕后一直策划NewJeans从ADOR中独立，她更被指于2024年底接触了72岁日本赛车界传奇人物郷和道，此人外祖父是Bridgestone创始人石桥正二郎，祖父又被指是日清制面高层，家族财力惊人。据指郷和道是NewJeans的狂热粉丝，闵熙珍曾三度安排NewJeans与男方会面，时间更在她们宣布与ADOR解约后，2025年初NewJeans被闵熙珍召唤到日本，并在乡和道的生日及特别纪念日，安排NewJeans亲手写生日卡和准备礼物。郷和道有句名言「胜负取决于维修站（Pit-Stop）」，NewJeans改名NJZ 后，发表的首只单曲就叫《Pit-Stop》。

闵熙珍与Danielle母亲短讯曝光

NewJeans前年11月举行与ADOR解约记者会，D社公开闵熙珍与NewJeans成员Danielle母亲的短讯，当中Danielle母亲提议以「成员感到巨大的心理压力、担心ADOR妨碍或陷害」为由，拒绝参加ADOR的行程，闵熙表示赞同：「请照这样先写个草稿，我再来修改。」NewJeans名义发出的新闻稿及发布时间，其实全由闵熙珍亲自策划。她从接触海外投资者、动员成员行动、策划海外舞台到操作舆论走向，一连串动作早已让外界解读为「其实早就付诸行动」，只是因事件曝光，她才被逼停止。闵熙珍在NewJeans解约记者会8日前辞职，正是为了避免「渎职罪」等法律责任的精心布局。

闵熙珍与Complex China交手

关于2025年3月在香港举行的ComplexCon，当时NewJeans获邀来港演出，并在台上宣布停工。D社指出：「Bonnie Chan Woo是Complex China的CEO，也是引领中国大众文化产业的代表性人物。Bonnie去年10月曾向HYBE方面发送了提案。内容为『以4,000亿韩圜（约21.7亿港元）收购ADOR 80%的股份』，作为交换，她提出了『要求100%转让与艺人合约及全面营运相关权利的条件』。」当时闵熙珍占ADOR 18%股份。Bonnie再称他们已与NewJeans的代表们进行了讨论，他们表示即使打输违约诉讼都不打算回去。如果他们成功取得ADOR股份，预计将立刻重启音乐制作与演出在内的活动。

闵熙珍否认指控

闵熙珍随即否认指控：「现在已经没人会被这种小说骗了⋯⋯与其关心一般人的民事案件，不如去彻查正在接受刑事调查的人（房时赫）吧。」之后在另一个限时动态再写道：「去写科幻小说或狗血剧剧本应该很不错。」她强调会向D社采取法律行动。