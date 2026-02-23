Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冯熙燮誓减10公斤向公司证状态 柯雨霏提男友语塞胡子贝「护驾」

影视圈
TVB《声秀》歌手冯熙燮、柯雨霏、胡子贝今日（23日）出席香港电台新春团拜。冯熙夑指新年在工作中度过，年初一参与花车巡游，初尝跳舞，「同《中年好声音》歌手一齐玩！」

胡子贝冇赌马运

柯雨霏新年就约朋友打咗4次边炉，问有无去男友家拜年？她称没有。胡子贝回到安徽过年，「希望新一年出多啲歌，揾多啲钱！」冯熙燮要在5月前减走10公斤，配合新歌推出，「新年一嚿糕点都冇食，去晚宴只系食肉，冇食碳水。新年前一个礼拜开始生酮饮食，好想用行动证明畀公司睇我有努力。」另外，问到工作繁忙的柯雨霏如何度过情人节？她支吾以对，冯熙燮、胡子贝即救驾，指3人一同度过情人节，当天到马场工作，乃人生第一次，有买马试运气，不过其中一只马因为中暑退赛，一起投注了60元也输掉。

