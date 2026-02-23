BAFTA 2026｜Robert Aramayo爆冷赢影帝手指指里安纳度︰不可思议 《一战再战》擸6奖做大赢家

有「英国奥斯卡」之称的「第79届英国电影电视艺术学院电影奖」（BAFTA）于香港时间今日凌晨在伦敦举行，最大赢家为《一战再战》，横扫最佳电影、导演、改编剧本、摄影、剪接及男配角共6奖。首次于BAFTA夺「最佳导演」的保罗汤玛士安德逊（Paul Thomas Anderson）领奖时说：「谁要是说现在的电影不好，都给我滚开！让我们继续无所畏惧地拍电影吧。」

甜茶《Marty Supreme》捧蛋

《I Swear》33岁的Robert Aramayo击败大热的「甜茶」添麦菲查洛美（Timothee Chalamet）、里安纳度狄卡比奥（Leonardo DiCaprio）等人，赢得影帝，他指着里安纳度直言：「看着像你这样的人，我绝对不敢相信……老实说，我不敢相信我获得了这个奖项。在我上学的时候，伊凡鹤基（Ethan Hawke）发表了关于作为演员长寿的演讲，关于保护你的才能和避免自我毁灭的行为，所以今晚能和你们一起成为同一类别（影帝）真是不可思议。」他再赢得「新星奖」。另外，赛前获11项提名的《Marty Supreme》捧蛋而回。

《哈姆尼特》Jessie Buckley成影后

影后由金球影后《哈姆尼特》Jessie Buckley击败另一金球影后《妈的多重悲伤》露丝拜恩（Rose Byrne）勇夺！《哈姆尼特》亦获颁「最佳英国电影」。最佳男女配角分别是《一战再战》辛潘（Sean Penn）及《罪人们》Wunmi Mosaku；《罪人们》再赢得最佳原创剧本、原创配乐奖。挪威片《情感的价值》摘下最佳非英语电影，《优兽大都会2》封最佳动画。

禁取笑安德鲁

英国威廉王子及凯特皇妃都现身颁奖礼，其叔叔安德鲁日前涉在担任贸易特使期间泄密给淫魔富商爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）被捕，据指皇室下命令要求颁奖礼不要拿安德鲁开玩笑。主持人Alan Cumming则拿有份角逐男配角的保罗麦斯卡（Paul Mescal）睇电话来开玩笑，吓得保罗即尴尬掩面。