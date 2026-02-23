Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

BAFTA 2026｜Robert Aramayo爆冷赢影帝手指指里安纳度︰不可思议 《一战再战》擸6奖做大赢家

影视圈
更新时间：14:15 2026-02-23 HKT
发布时间：14:15 2026-02-23 HKT

有「英国奥斯卡」之称的「第79届英国电影电视艺术学院电影奖」（BAFTA）于香港时间今日凌晨在伦敦举行，最大赢家为《一战再战》，横扫最佳电影、导演、改编剧本、摄影、剪接及男配角共6奖。首次于BAFTA夺「最佳导演」的保罗汤玛士安德逊（Paul Thomas Anderson）领奖时说：「谁要是说现在的电影不好，都给我滚开！让我们继续无所畏惧地拍电影吧。」

甜茶《Marty Supreme》捧蛋

《I Swear》33岁的Robert Aramayo击败大热的「甜茶」添麦菲查洛美（Timothee Chalamet）、里安纳度狄卡比奥（Leonardo DiCaprio）等人，赢得影帝，他指着里安纳度直言：「看着像你这样的人，我绝对不敢相信……老实说，我不敢相信我获得了这个奖项。在我上学的时候，伊凡鹤基（Ethan Hawke）发表了关于作为演员长寿的演讲，关于保护你的才能和避免自我毁灭的行为，所以今晚能和你们一起成为同一类别（影帝）真是不可思议。」他再赢得「新星奖」。另外，赛前获11项提名的《Marty Supreme》捧蛋而回。

《哈姆尼特》Jessie Buckley成影后

影后由金球影后《哈姆尼特》Jessie Buckley击败另一金球影后《妈的多重悲伤》露丝拜恩（Rose Byrne）勇夺！《哈姆尼特》亦获颁「最佳英国电影」。最佳男女配角分别是《一战再战》辛潘（Sean Penn）及《罪人们》Wunmi Mosaku；《罪人们》再赢得最佳原创剧本、原创配乐奖。挪威片《情感的价值》摘下最佳非英语电影，《优兽大都会2》封最佳动画。

禁取笑安德鲁

英国威廉王子及凯特皇妃都现身颁奖礼，其叔叔安德鲁日前涉在担任贸易特使期间泄密给淫魔富商爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）被捕，据指皇室下命令要求颁奖礼不要拿安德鲁开玩笑。主持人Alan Cumming则拿有份角逐男配角的保罗麦斯卡（Paul Mescal）睇电话来开玩笑，吓得保罗即尴尬掩面。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
2026-02-22 14:40 HKT
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
旅游
22小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
7小时前
外佣姐姐拆大叠利是片疯传！表情由地狱到天堂 最高金额竟有「呢个数」｜Juicy叮
外佣姐姐拆大叠利是片疯传！表情由地狱到天堂 最高金额竟有「呢个数」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
饮食
4小时前
原审时获裁定罪脱的刘伟聪遭律政司上诉。苏正谦摄
35+颠覆案丨12被告上诉 刘伟聪罪脱遭律政司上诉 上诉庭驳回全部上诉维持原判
社会
5小时前
00:43
天气︱回南天将至 一连8日相对湿度高达95% 天文台料周五起连落4日雨
社会
2026-02-22 13:06 HKT
04:08
星岛申诉王｜香港山野悲歌 飞鹅山执避孕套+2000支烟头 净山义工：心痛香港
申诉热话
7小时前
白雪仙获多位巨星拜年 惊喜同框刘德华、刘松仁 汪明荃曝光世纪饭局合照
白雪仙获多位巨星拜年 惊喜同框刘德华、刘松仁 汪明荃曝光世纪饭局合照
影视圈
6小时前