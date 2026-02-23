LUNA SEA鼓手真矢离世终年56岁 奋战第4期大肠癌五年去年揭再患脑瘤 无缘登3月演出

日本摇滚乐团LUNA SEA鼓手真矢（山田真矢）今日（23日）传出离世消息，终年56岁。真矢于2020年发现患第4期大肠癌，去年夏天又确诊脑瘤，一直与病魔抗争。LUNA SEA从去年12月在日本举行的《LUNATIC X'MAS 2025》延期至今年3月，因真矢离世未知其后安排。

LUNA SEA发声明公布噩耗

LUNA SEA官方网页及各社交平台昨晚（22日）发声明，公布鼓手真矢离世消息，并透露遵照家属意愿，已为近亲举行了私人葬礼。官方以日英两语发声明：「我们怀著沉痛的心情宣布，LUNA SEA乐团的灵魂人物兼鼓手真矢于2026年2月17日下午6点16分安详地离开人世。」

以LUNA SEA成员龙一、SUGIZO、井野兰及J名义的官方声明指：「（真矢）自2020年以来，一直在勇敢地与第四期大肠直肠癌和去年发现的脑瘤作斗争。经历了七次手术和不懈的治疗，他始终保持著令人敬佩的坚强。虽然他已经走完了56年的人生旅程，但他的人生旅程展现出的韧性超越了疾病本身。」

真矢生前盼以五人重返舞台

LUNA SEA的文中亦提到：「（真矢）直到生命的最后一刻，依然坚持复健治疗，一心想在3月的演出中为我们演奏。他的突然离世留下了无法用言语弥补的空缺。」声明中指真矢比任何人都更坚信「我们五个人终将重返舞台」。

并提到真矢患病以来从未放弃：「即使面对最严峻的考验，他的信念也从未动摇。他那不屈不挠的精神和灿烂如阳光般的笑容，一直是乐团成员和我们全体工作人员的希望之源。他35年来创作的充满灵魂的节奏，以及他对音乐的无限热爱，将永远在LUNA SEA的音乐遗产中回响，其节奏永不消逝。」

LUNA SEA盼真矢安息

LUNA SEA恳请大众一起祈祷，盼真矢灵魂安息。最后又向粉丝表达谢意：「我们向一直以来以如此热情和爱支持真矢的粉丝们致以最深切的感谢。我们计划在不久的将来为歌迷创造机会，让他们能够聚集在一起，向逝者作最后的告别。」具体细节确定后将另行通知。

LUNA SEA出道逾30年

真矢于1992年以LUNA SEA成员出道，乐团曾在2000年暂停活动，10年后才复出。真矢在2025年9月曝光被诊断患脑瘤，同时公开早在2020年患第4期大肠癌，一直抗癌并继续进行演出。真矢去年9月27日曾参加在家乡神奈川县秦野市的祭典，当时曾向粉丝表示：「一定会有再次拿起鼓棒复出的那天，请再等等我。」

同年11月9日参与LUNA SEA的音乐祭「LUNATIC FEST.」，是真矢最后一次公开露面。真矢今年1月13日庆祝56岁生日，曾在社交平台发文：「托大家的福，又长了一岁。会努力恢复健康。」没料到相隔一个月传出噩耗。

石黑彩发文悼念亡夫

此外，真矢遗孀「早安少女组」第一代成员石黑彩今日在IG发文悼念丈夫：「我们将永远怀念真矢，并努力又充实地生活下去。」石黑彩又表示：「在长达5年9个月与病魔奋战的期间，真矢始终保持积极、努力的姿态，能够陪伴并支持这样的他，我相当幸福。」石黑彩于2000年5月12日生日当天与真矢结婚，二人育有三名仔女。去年6月真矢一家五口曾到冲绳庆祝银婚，并在教堂拍婚纱照，二人又约定50周年「金婚」时要再庆祝，可惜愿望无法实现。