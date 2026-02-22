江欣燕戒酒戒辣不欲多谈健康状况 或同阮兆祥拍档︰最紧要好玩
发布时间：23:45 2026-02-22 HKT
李居明、江欣燕、龙贯天等到沙田为《粤剧特朗普4.0》拜神。江欣燕以「伊万卡」涨爆造型亮相，而龙贯天则打扮成「马杜罗」，十分趣怪。江欣燕称分饰三角，要打扮成外国人，身形庞大，笑言是「真材实料」，她希望观众睇得开心。
江欣燕新年不敢放肆
而龙贯天则形容江欣燕是开心的人，「想法比行动力快，是个叻人。」谈到受邀6月再演新作，江欣燕开心表示多谢李居明找她一起玩，指忙于准备粤剧演出，新年只有一天假期在家中唱K、打麻将，她说︰「只可以饮果汁，无饮酒，食少少辣也不敢，因为怕失声，为演出准备是有压力的。」对于早前的「街市早苗」扮相被指脸相不自然，疑身体状况响警号，她称当时有点不舒服，早前患甲亢（甲状腺功能亢进症）已康复，「今晚不抢别人焦点，不多谈了。」并称健状况不会影响演出水准。至于李居明有意邀其好友阮兆祥演出，她认为是好事，「多些人一起玩更开心！」
