前TVB爆肌绿叶王老婆罕现身！名下店舖隆重启市群星热闹助庆 曾传婚变背妻密会旧爱

曾效力TVB的62岁爆肌型男黄德斌，早年曾凭《火舞黄沙》在《万千星辉颁奖典礼》取得最佳男配角，近年他参演ViuTV剧集及不少电影，演技获赞之余，更令他人气上升。黄德斌多年来专注事业，甚少谈及家事，其实他有位贤妻。数年前他打本10多万元给太太Joyce在尖沙咀开时装店，近日Joyce在Threads分享时装店大年初五启市的照片，现场不仅请来醒狮队表演助庆，更有财神爷到场，气氛非常热闹。黄德斌全程在场为爱妻的店舖打点，尽显好老公本色。

黄德斌曾卷乌龙婚变传言

黄德斌2018年与拍拖13年的圈外女友Joyce结婚，一向将感情事低调处理。不过，2021年曾有报导指他与电影监制前度女友Ivy（江玉仪）过从甚密，更被拍到单独相约放狗，传出婚变消息。当时黄德斌澄清，对方已是其经理人，太太知情，因工作及运动才见面，称事件「得啖笑」。

黄德斌爱妻店舖隆重启市

事过境迁，黄德斌以行动证明与太太感情依旧。近日，Joyce于尖沙嘴开设的时装店盛大启市，黄德斌全程在场打点，更一同参与醒狮点睛及敲锣仪式，场面非常热闹。老板娘Joyce人缘甚佳，获徐荣、何启南、陈庭欣等圈中好友亲身到贺。从现场照片可见，黄德斌与Joyce笑容满面，与好友们开心合照，夫妻恩爱如初。

好友徐荣更带同女儿「包包」徐心怡一同到场祝贺，包包也与黄德斌夫妇开心合影，场面温馨。徐荣的家庭IG帐号亦有发文：「祝Joyce姐姐开工大吉，生意兴隆！」Joyce本人亦在Threads分享喜悦，感谢好友支持，并写下祝福：「大年初五，开市大吉，事事顺利，大展鸿图大利，生意兴隆！」