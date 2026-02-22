黄榕外貌有变否认做医美疗程 开心被网民指跟阿仪越来越似 黄夏蕙等收遗产开老人院

亚洲电视今日（22日）在深水埗举行《YouTube频道节目巡礼》，邀请了黄夏蕙、黄榕及魏秋桦等到场支持。

黄榕计划白色情人节出歌

黄榕外貌跟过往有点不同，被问到是否接受过医美疗程？她即时否认，并坚称自己百分百天然，不过近年常在内地工作，与阿仪（薛影仪）一起拍摄「探店」短片后，有很多网民也指二人样貌很相似，问到阿仪是否感到很开心？她说：「我感到很开心才对，因为由最初只受邀拍片，现在获邀拍片同时有酬劳，既可大吃大喝又可以享受按摩等玩乐。」她透露与朋友合作自资推出一首讲述争男生的情歌，打算情人节推出，可惜来不及，现改为白色情人节推出，问她是否与阿仪合唱？黄榕称，本想跟阿仪合唱推出新歌，可惜阿仪不喜欢唱歌，只爱做探店的工作。

黄榕对男生冇信心

问到现在有没有男生追求？黄榕表示自从上次分手后便对男人没有信心，所以单身至今。经常返内地工作定有很多小鲜肉追求？她笑称，那些只是工作不会伤心，自己不想拍拖亦没有追求者，问到会否关乎身形健硕导致没有男生够胆追求？她觉得与健硕与否无关，应该是自己没有桃花运。此外，黄榕支持亚视网上频道同时，也希望日后该频道多多邀请她参与节目及主持工作，受访后黄榕主动跟亚洲电视首席总监黄展亿闲聊及合照。

黄夏蕙新年冇时间拜年

黄夏蕙表示早前在黄大仙上头炷香，虽然等了多个小时，但一点也不辛苦，当日以观音扮相出现说希望苦候12年的遗产尽快到手，现在已完成手续只等待律师代她领取所有遗产，她表示自己已95岁，上天给予她这么长命，现在案情大白，拥有那么多钱也没用，所以首要是开设老人院，另外也可以投资在亚视之上。永不言休的她表示，农历新年期间因为太忙连儿子也没时间见面，也没有跟亲友拜年，出席完活动便要赶往内地出席一个大型派对。黄夏蕙开心表示，将于4月25日在黄大仙举行一个开心派对，届时设宴50席广邀好友一起开心玩一晚。