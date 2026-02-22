过气「天王嫂」穿比坚尼坐游艇晒纤腰美胸 幼带勾勒好身材 火辣照性感度爆灯

内地富二代网红周扬青，自从2020年与台湾天王「小猪」罗志祥结束九年情后，事业蒸蒸日上，个人生活也过得多姿多彩。近日，她在IG上分享了一组在游艇上拍摄的性感泳装照，火辣身材让粉丝大饱眼福，再次展示活出自信亮丽的样貌。

名牌草帽配比坚尼晒纤腰美胸

在夕阳余晖的映照下，周扬青身处一艘豪华游艇上，背景是辽阔湛蓝的大海。她头戴一顶Celine宽边草帽，增添了几分度假的悠闲与时尚感。照片中，她身穿一套深棕色的细肩带比坚尼，设计简约却极具诱惑力。纤细的绑带勾勒出她紧致的背部线条和完美的肩颈比例。跪坐在甲板上的姿势，更是将她纤细的「蚂蚁腰」、丰满的胸型以及修长的美腿展露无遗，S型曲线一览无遗，性感指数破表。另一张照片中，她腰间系著一条印花丝巾，为性感的造型增添了一丝飘逸的风情。

周扬青甩「天王嫂」之名专注事业

周扬青当年与罗志祥拍拖，虽然未结婚，但早已被男方粉丝视为「天王嫂」。岂料2020年她以一封「毁灭式分手信」揭露了罗志祥混乱的私生活，震惊整个华语娱乐圈。事件过后，她并未沉浸在悲伤中，反而将重心转向个人事业。她不仅是拥有千万粉丝的网红，更是成功的服饰品牌主理人。2021年更与中国知名食品品牌创办人罗红儿子罗昊拍拖，并一起上恋爱真人骚《女儿们的恋爱4》，但认爱后不足两个月便分手收场。

周扬青家境优渥

据悉，周扬青本身家境优渥，是典型的「白富美」，父亲是商界大亨，让她从小就拥有丰厚的资源。但她并未因此骄纵，反而凭借自己的商业头脑和努力，创立了个人品牌，事业经营得有声有色，成为不少网民心目中独立女性的典范。

周扬青豪宅全面睇：