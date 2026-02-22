吴海昕马年求避是非 发钱寒开舖教普拉提姻缘免问
发布时间：17:15 2026-02-22 HKT
吴海昕（22日）出席跑步活动，她表示是第5年参与该活动，并透露刚在美国考取普拉提导师牌，笑称会向大会提议明年在活动上设摊位教参加者普拉提。吴海昕筹备工作室教授普拉提，她说︰「落实在港岛区，自己搞，无拍档。我份人比较吹毛求疵，怕吵架，投资方面希望在6位数内，简单装修可以省钱，上了轨道后才加大投资额。」
吴海昕未遇追求者
吴海昕说已有开店吉日，却连舖位都未睇，「我有目标，就能逼自己坚持下去。」问到是否希望在马年脱单？她笑言希望揾钱，「少一点是非。」形容与其揾人照顾，不如自己照顾自己。吴海昕话有多啲出街识新朋友，未遇到追求者。问到拜年时可有被亲友追问感情状况？她形容自己心境年轻，笑指过了35岁没有人再过问，妈咪也没有追问。她每年都会睇风水，师傅批马年多桃花，人缘好，「但姻缘没有那么快！」笑言不想马上脱单，「只想马上赚钱！」
