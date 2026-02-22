Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吴海昕马年求避是非 发钱寒开舖教普拉提姻缘免问

影视圈
更新时间：17:15 2026-02-22 HKT
发布时间：17:15 2026-02-22 HKT

吴海昕（22日）出席跑步活动，她表示是第5年参与该活动，并透露刚在美国考取普拉提导师牌，笑称会向大会提议明年在活动上设摊位教参加者普拉提。吴海昕筹备工作室教授普拉提，她说︰「落实在港岛区，自己搞，无拍档。我份人比较吹毛求疵，怕吵架，投资方面希望在6位数内，简单装修可以省钱，上了轨道后才加大投资额。」

吴海昕未遇追求者

吴海昕说已有开店吉日，却连舖位都未睇，「我有目标，就能逼自己坚持下去。」问到是否希望在马年脱单？她笑言希望揾钱，「少一点是非。」形容与其揾人照顾，不如自己照顾自己。吴海昕话有多啲出街识新朋友，未遇到追求者。问到拜年时可有被亲友追问感情状况？她形容自己心境年轻，笑指过了35岁没有人再过问，妈咪也没有追问。她每年都会睇风水，师傅批马年多桃花，人缘好，「但姻缘没有那么快！」笑言不想马上脱单，「只想马上赚钱！」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
8小时前
00:43
天气︱回南天将至 一连8日相对湿度高达95% 天文台料周五起连落4日雨
社会
9小时前
巨型Hello Kitty弃垃圾桶旁 将军澳街坊目击前传后传 网民忆凶案旧事觉心寒｜Juicy叮
巨型Hello Kitty弃垃圾桶旁 将军澳街坊目击前传后传 网民忆凶案旧事觉心寒｜Juicy叮
时事热话
7小时前
李嘉欣15岁儿子返港团年 Jayden身高直逼190cm 网民观察样貌指「判若两人」？
李嘉欣15岁儿子返港团年 Jayden身高直逼190cm 网民观察样貌指「判若两人」？
影视圈
3小时前
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
六合彩2亿新春金多宝｜电脑飞蛊惑「避开」中奖号码？ 网民开窍参透落注新方法｜Juicy叮
六合彩2亿新春金多宝｜电脑飞蛊惑「避开」中奖号码？ 网民开窍参透落注新方法｜Juicy叮
时事热话
12小时前
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
时尚购物
2026-02-21 11:15 HKT
102岁梅妈向网民拜年中气十足 近年再被入禀申请破产 懒理儿子风流事母子关系彻底决裂
102岁梅妈向网民拜年中气十足 近年再被入禀申请破产 懒理儿子风流事母子关系彻底决裂
影视圈
7小时前
定存攻略｜马年搜罗6大定存优惠 留意部份推广期至月底 3个月最高5.88厘
定存攻略｜马年搜罗6大定存优惠 留意部份推广期至月底 3个月最高5.88厘
投资理财
11小时前