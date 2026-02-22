Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Manon＠KATSEYE弹出弹入否认健康亮红灯 官方昨称退团专心养病

更新时间：15:15 2026-02-22 HKT
发布时间：15:15 2026-02-22 HKT

韩团HYBE娱乐旗下的全球女团KATSEYE昨日宣布23岁瑞士籍成员Manon健康亮红灯，暂停团体活动，专心养病，KATSEYE在收费粉丝平台公布：「经过讨论后，Manon决定为了专注恢复健康，将暂时停止参与组合活动。」女团将以5名成员姿态继续活动，这也是Manon继前年11月后，再度因健康问题暂停行程。

Manon同公司唔夹口供

不过，今日Manon却否认生病，她发文表示：「我希望你们听我说，我很健康、很好，并努力照顾自己。谢谢大家的关心！有时候事情的发展并非我们完全掌控，但我相信一切都会好起来的。谢谢你们的支持，我永远爱你们，急不及待地想再跟你们见面。」而成员Daniela父亲被发现在一段关于KATSEYE的影片留言，「就算是否有或没有一个成员，表演必须继续。KATSEYE大于一个女孩。」其言论即惹来网民热议，网民质疑Manon停工明显另有内情，亦有网民叫Daniela爸爸删除留言，称支持Manon，以及支持KATSEYE以6人活动。

KATSEYE 4月参加Coachella

KATSEYE于2024年8月出道，即红爆美国，并获今届格林美奖「最佳新人」及「最佳流行合唱／团体演出」提名，歌曲《Gnarly》MV更在网路突破破亿次观看。她们将于4月，为美国大型音乐节Coachella演出。

