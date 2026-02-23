夜王｜周芷慧难忘黄子华「训话」 冯靖茵有「翻版林明祯」之称 赵君瑜纸醉金迷中学习｜名人杂志

周芷慧（阿杰）、冯靖茵（Baby梓）、赵君瑜（Angelina）在拍摄贺岁电影《夜王》前互不相识，她们扮演东日夜总会「欢哥」黄子华麾下舞小姐「EJ Girls」JJ、Horlick、Tina。Baby梓IG坐拥25万追踪者，Angelina IG追踪人数15万、阿杰IG追踪人数5万，她们初踏电影圈，由零开始学习，满是好奇与挑战，也因为一件事令她们成为好姊妹无所不谈。撰文︰华朗、摄影︰林宾尼

《破·地狱》阿杰与黄子华有缘

Baby梓、Angelina是第一次拍戏，现年31岁的周芷慧（阿杰）经验则较丰富，她之所以叫阿杰，就是因为首拍《破·地狱》时，演「丧礼经纪人」黄子华的助手杰仔，有几场对手戏，故「留名」纪念，她表示︰「隔了一段时间，我以为大前辈经已忘记了我，怎料有次《夜王》演员互相介绍时，子华神竟然嗌得出我个名『杰仔』！」3位女孩演「EJ Girls」，首要保持身材窕淑。阿杰接下角色后便开始节食，看《金鸡》等相关电影参考。而与黄子华对戏时，阿杰形容看到了熟悉前辈的身影，反令演出过程轻松，她表示︰「子华神令人尊敬，没有架子，提携后辈。会主动跟年轻演员倾偈，了解她们，例如问为何入娱乐圈？有何拍摄经历？又或者演艺路上遇到乜嘢困难。」

阿杰是乐队Cooper主唱

阿杰在2018年参加ViuTV真人骚选秀《Good Night Show 广告女皇》，2021年参加《全民造星IV》，2023年加入郑中基旗下机动娱乐，近期做过AK（江𤒹生）@MIRROR《心死了几百次》MV女主角。有趣的是，阿杰作为乐队Cooper（@cooper.hk）的主唱，在一次户外演出时，适逢黄子华探望同团乐队成员（同是LMF结他手）Jimmy（麦文威）并合照，原来黄子华早已看过阿杰的演出。

Baby梓从片场了解夜总会文化

3位女孩都不了解夜总会文化，一头短发的Baby梓，现年24岁，吃喝玩乐瓣瓣精，她参加HOY TV《Summer Girls 2022》泳装选美时就被网民追棒为「翻版林明祯」。Baby梓忆述拍摄《夜王》点滴，「开第一次会时，看见十多个女生坐满一房间，我『哗』咗出声，好震撼！个个都好靓女！」之后再去到搭建的夜总会场景，「我再次『哗』一声！布置十分华丽，原来那年代香港经济繁华一面和社交氛围就是这样纸醉金迷！」

Angelina揾唔到衫去试镜

25岁的Angelina参选「试当真」主办的《校花校草2022》而为人知，之后拍ViuTV剧《社畜再培训先导计划》演「珠珠」，杀手锏是41吋逆天长腿！她说︰「我外表文静、斯文，收到《夜王》casting通知时，真的吓了一跳！成个衣柜都没有一件衫适合去试镜的。」她专登去旺角揾夜总会小姐裙，「仲破天荒第一次染MK嘅发色！」

EJ Girls穿贴身晚装大挑战

Angelina从母亲口中听来一些纸醉金迷的往事，「她说以前和爸爸去中环玩，看到那些女生真的非常漂亮，场地装潢豪华。」对于其角色Tina，她形容︰「原本没想到造型会这么性感，仲以为只是短裙背心，贴身晚装真的充满挑战，步姿、手势都要练！」并补充︰「拍摄期间我仲教子华神猜枚，这些机会在事前怎可能猜想得到？」

永不录用

《夜王》剧组十分照顾「EJ Girls」，会事先和男性临时演员沟通，重申不能做出越界事情，Angelina在拍摄时，遇到一名临时演员以说笑口吻称，欲触碰其胸前饰物，「我即时感到不舒服！」她事后与Baby梓、阿杰倾谈，「大家都觉得不妥，也有向副导演反映。」剧组立刻要求那临时演员离开，永不录用。

叉烧情谊

拍摄现场没有冷气，不能上网，变相多了时间聊天，令3人友谊突飞猛进，无所不谈。Angelina︰「我们好多时开始都是开凌晨三点、四点，早上八点钟放工。一放饭就会帮对方拿饭盒，烧味饭最抢手！」Baby梓笑言︰「那时候谁分我叉烧，我都当她是好朋友！」

难忘与前辈同场做戏

阿杰难忘子黄华教训「EJ Girls」一场戏，「那场戏令我们从懒散变得积极。」Angelina︰「拍完《夜王》令我有所启发，无论环境怎样恶劣，都不要轻言放弃，要乐观面对。」Baby梓最深刻的是与黄子华、郑秀文同场那一幕，「在舞厅中间成班人跳舞，虽然又热又辛苦，感觉就像一个大家庭，大家一起疯，有著共同目标！」

想演变态角色及拍笑片

对于未来演艺路，Baby梓想拍悬疑片，「我想演心理变态！或是清纯学生妹，拿刀杀人那种反差角色。」Angelina想拍笑片，「我平时不太搞笑，想试吓引人笑。」阿杰则说︰「现阶段我觉得自己像一块海绵，不停吸收。」

