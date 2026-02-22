前TVB小生荣升老板豪气冧妻 搞盛大烟花汇演：够不够浪漫？ 烟雾弥漫被嘲似打仗

近年淡出幕前、转型从商的前TVB小生蔡淇俊，事业有成之余，亦是一名「爱妻号」。近日，他在IG分享了一段为老婆精心准备惊喜的影片，片中他豪气十足地安排了一场盛大的烟花汇演，极致的浪漫举动引来大批网民激赞，更将他封为「老公天花板」，但同时也有网民嘲笑场面十足打仗。

蔡淇俊搞烟花汇演浪漫冧妻

从影片中可见，蔡淇俊先是俏皮地形容老婆是一个很没趣的人，因此决定为她制造惊喜。随后，他推著一个装满各式烟花的酒店行李车，将蒙上双眼的老婆带到一个户外场地。当老婆睁开眼时，璀璨夺目的烟花随即在夜空中连环绽放，形成一片五光十色的「烟花海」，场面极为震撼壮观。在绚烂的烟花下，蔡淇俊与老婆手牵手欣赏，并甜蜜地问：「够不够浪漫？」最后更深情告白：「辛苦你了，我爱你。」简单而真挚的互动，羡煞旁人。

影片引来网民评论，赞赏蔡淇俊非常浪漫，好识冧妻。但亦有网民见满天散不去的烟雾与烟花混在一起，更似是战火现场，笑问：「好似畀人轰炸咁，使唔使走呀？」、「有点好笑，但也很浪漫」、「我只看到烟，没看到烟火」。

蔡淇俊转型做老板益旧同事

除了是个浪漫的丈夫，蔡淇俊也是一位有情有义的老板。他近年成功转型，积极开拓直播带货及市集摆摊等业务。事业发展得有声有色，他亦不忘饮水思源，主动邀请许多昔日工作量不多的同事加盟其团队，为他们提供新的工作机会，一同打拼事业，展现了他重情重义的一面。

